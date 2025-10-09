Almanya'da 'Vatandaşlık Parası' tarihe karışıyor

Almanya'da hükümet, sosyal alanda reformların önünü açacak yasal değişiklikleri hayat geçirmeye hazırlanıyor. Başbakan Friedrich Merz, çarşamba günü bir araya gelen koalisyon ortağı Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) önde gelen temsilcilerinin, gece geç saatlere kadar süren toplantının ardından, Vatandaşlık Parası (Bürgergeld), emekli maaşı ve ulaştırma gibi konularda uzlaşmaya vardığını duyurdu.





"Vatandaşlık Parası tarihe karıştı"

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da elde ettiği gelir ile geçimini sağlayamayanlara ödenen Vatandaşlık Parası'nın kaldırılması, federal koalisyonun büyük ortağı olan Birlik Partileri'nin uzun süredir gündeminde bulunuyordu. Merz, çarşamba günkü toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten iyi bir yeni temel güvence gelecek ve Vatandaşlık Parası konusu tarihe karışacak" ifadesini kullandı.





Bu konuda yaşanan suistimallerle daha iyi mücadele edileceğini dile getiren Merz, konuya ilişkin yasal sürecin hemen başlatılması konusunda da anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.





Koalisyon ortağı SPD'nin Eş Genel Başkanı Bärbel Bas da yaptığı açıklamada, bundan böyle iş bulma süreçlerinde resmi kurumlarla iş birliği yapmayan işsizlerin "zorlanacağını" dile getirerek "Yaptırımları, yasal sınırların izin verdiği noktaya kadar artıracağız" dedi. Söz konusu yaptırımların, bir cezayı haketmeyen kişileri etkilememesine dikkat edeceklerini de vurgulayan Bas, bu bağlamda iş birliği yapan kişilerle, sağlık ve psikolojik sorunları olanların yaptırıma uğramayacağını belirtti.





Plana göre, iş bulma kurumu ile olan randevularına üç kez katılmayanların para yardımları tamamen kesilecek; kira desteği dahil tüm sosyal yardımların durdurulması mümkün olacak.





Birlik Partileri'nin küçük ortağı olan Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Genel Başkanı Markus Söder ise, Merz gibi "Vatandaşlık Paras'nın tarih olduğunu" aktardı.





Sol Parti'den ağır eleştiri

Hükümetin Vatandaşlık Parası ile ilgili planlarına ilk itiraz, Sol Parti Federal Parlamento Grup Başkanı Heidi Reichinnek'ten geldi.





"Hükümetin planları insanlık onuruna aykırı ve hukuki açıdan son derece sorunlu" ifadelerini kullanan Reichinnek, Vatandaşlık Parası'nın iptalinin, "Sosyal devlete karşı büyük bir saldırının ilk adımı" olduğunu savundu. Bu saldırının tek hedefinin Vatandaşlık Parası alanlar değil, aynı zamanda çalışan kesim de olduğunu dile getiren Reichinnek, "Bu insanlara şu mesaj veriliyor: Daha iyi çalışma koşulları talep etmeyin, her türlü fazla mesaiyi, sonunda karşılığını alamayacağını bilseniz bile kabul edin, daha fazla maaş istemeyin, zira Vatandaşlık Parası'nda her şey çok daha kötü olacak" dedi.





Aktif emeklilik haftaya meclise geliyor

Emeklilik yaşına gelmiş insanların, hak ettikleri emekli maaşının yanı sıra 2 bin euroya kadar aylık gelirle, vergiden muaf tutulacak kazanç elde etmelerini sağlayan bir işte çalışabilmelerine yönelik düzenleme, Merz'in bildirdiğine göre önümüzdeki hafta hükümet tarafından imzalanarak federal parlamentonun onayına sunulacak.





Tasarının hızlı bir biçimde meclisten geçerek 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.



