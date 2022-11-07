Almanya'da vatandaşlık parası tartışması

SPD'den tepki

Vatandaşlık parası nedir?

DW'nin edindiğigöre, Almanya'da federal hükümetin 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe koymaya hazırlandığı "vatandaşlık parası" (Bürgergeld) uygulamasına muhalefet partisi Hristiyan Demıokrat Birlik'in (CDU) lideri Friedrich Merz sert tepki gösterdi.Twitter hesabından açıklama yapan Merz, uygulamanın yürürlüğe girmesi hâlinde "kendisinden sorumlu olan vatandaşın giderek yardım alan vatandaşa dönüşeceği" değerlendirmesinde bulundu. Merz söz konusu reformda "kişisel sorumluluğun" değil, "önce alan ve aldığının bir kısmını geri veren paternalist devlet" anlayışının ön planda olduğunu söyledi.Merz'in açıklamalarına federal hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) tepki geldi. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Merz'e "egoizm" suçlamasında bulunarak, "Merz kişisel sorumluluktan ne anlıyor? Onun sloganı, kendisini düşünen herkesin başkalarını da düşünmüş olacağı yönünde" dedi. Heil, "Vatandaşlık parası ile amaçladığımız zaruri duruma düşenlerin güvenilir bir şekilde güvenceye alınmaları" dedi.Almanya Başbakanı Scholz ise Hristiyan Birlik partilerinin engellemesine karşın, uygulamanın 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe gireceği konusunda iyimser olduğunu açıkladı. Berlin'de yapılan parti toplantısında konuşan Scholz, Federal Meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde yeterli çoğunluğa ulaşılabileceğinden emin olduğunu söyledi.Federal hükümetin planladığı vatandaşlık parasının, 1 Ocak'tan itibaren bir yıldan uzun süredir işsiz olan kişilere ödenen sosyal yardımın (Harz IV) yerini alması bekleniyor. Federal hükümet, uygulamanın amacının söz konusu kişilerin yeni eğitim olanakları ile iş aramaya odaklanması olduğunu açıklamıştı. Yeni uygulamayla evli olmayan işsizler için aylık 502 euro yardım yapılması öngörülüyor. Evlilerde partner başına 451 euro, çocuklara ise 14-17 yaş arasında 420 euro, 6-13 yaş arasında 348 euro, 5 yaşına kadar olanlara 318 euro ödeme yapılması planlanıyor.Uygulamanın yürürlüğe girebilmesi için Federal Meclis'in ardından, Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin de onayı gerekiyor. Ancak Eyalet Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye dağılımı, hükümetin tasarının geçmesi için gerekli oy sayısına ulaşamayabileceğine işaret ediyor. CDU, yasa tasarısının Federal Meclis'ten geçmesi hâlinde Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde veto edeceklerini açıklamıştı.Yasa tasarısı ilk aşamada 10 Kasım'da Federal Meclis'te oylamaya sunulacak.