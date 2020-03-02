Almanya'da virüs tedbiri

Virüsten korunma yollarını anlatan uzmanların sık sık yaptığı uyarılardan biri de bir süre el sıkışmamak.Almanya'nın Hanau kentinde yaşanan “terör” saldırısı sonrasında bugün Başbakan Angela Merkel, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle bir araya geldi.







Toplantıda Merkel ile İçişleri Bakanı Seehofer arasında yaşanan koronavirüs diyalogu dikkat çekti.Toplantıya gelen Merkel, oturmakta olan İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e elini uzattı. Seehofer de, “Sayın başbakan corona virüs nedeniyle tokalaşmıyoruz” dedi.





Merkel bu yanıt üzerine gülerek elini çekti. Salonda gülüşmeye sebep olan olay sonrasında Merkel de, “O zaman tamam. Doğru“ diyerek yerine oturdu.



