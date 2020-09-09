Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da yarın saat 11.00’de her yerde uyarı sireni çalacak /09 Eylül 2020 17:31

Almanya'da yarın saat 11.00’de her yerde uyarı sireni çalacak

Almanya’da 1990’dan beri ilk defa ülke çapında yarın deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyona karşı hazırlık kapsamında sirenler çalacak.

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SİVİL Savunma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK) ülkede insanları acil durumlara hazırlıklı olmaları kapsamında uyarı sinyalleri verilecek. Buna göre, yarın ülke çapında sirenler saat 11.00’de iki kez çalacak. Her bir siren birer dakika sürecek. İlki uyarı, diğeri ise uyarının sona erdiğini bildiren siren olacak. Uyarı sinyalleri, geleneksel kitle iletişim araçları radyo ve televizyon ile sosyal medya aracılığıyla gerçekleşecek. BBK’den yapılan açıklamada, sirenlerin tatbikat çerçevesinde deneme amaçlı çalacağı, halkın endişelenmesini gerektiren bir durum olmadığı ifade edilerek bundan sonra her yıl eylül ayının ikinci perşembesi ülke çapında ‘uyarı günü’ gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, söz konusu sirenlerin yeni tip koronavirüs kriziyle ilgisinin olmadığı, planlamanın iki yıl önce yapıldığı vurgulandı.

1990 yılına kadar ülkede hava saldırılarına karşı vatandaşları uyarmak amacıyla ülke çapında federal siren ağı bulunuyordu. Daha sonra bu siren ağı belediyelere devredilmişti.
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