Almanya'da yaşayanların hayatı nasıl değişecek?

Emekli maaşından vergi düzenlemelerine, taşıt vergisinden asgari ücrete kadar bir dizi yenilikler yeni yılla birlikte hayata geçecek. Büyük tartışmalara yol açan ve yaklaşık 1 milyon 300 bin yaşlıyı ilgilendiren Temel Emeklilik Kanunu ve çocuk parasında artışı öngören kanun da yeni yılda yürürlüğe giriyor.





Temel Emeklilik Yasası uzun yıllar çalışmalarına rağmen düşük emeklilik maaşı alanların maaşlarında iyileştirmeyi öngörüyor. Buna göre 35 yıl çalışan ve emeklilik kasasına düşük miktarda prim ödeyenlerin çocuk yetiştirme zamanları ve aile fertlerine bakımı gibi süreler kasaya ödenmiş sayılacak.





33 yıl ödeme yapıp emekli olan kişilere de ek ödeme yapılacak.





ÇOCUK PARASI ARTIYOR





Yeni yılla birlikte ailelere çocuklar için daha fazla ödeme yapılacak. Çocuk Parası 1 Ocak 2021'den itibaren 15 euro artacak. Tek ve iki çocuklu ailelere çocuk başına 219 euro aylık ödeme yapılacak.





Üçüncü çocuk için yapılacak ödeme 225 euroya çıkacak. Dördüncü çocuktan itibaren ödenecek Çocuk Parası miktarı 250 euroya yükselecek.





SAATLİK ASGARİ ÜCRET 9,50 EURO





Asgari ücrete de yapılan yeni düzenleme yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek. Şimdiye kadar 9 euro 35 cent olan asgari ücret 9 euro 50’cente çıkacak. Asgari ücrete her altı ayda bir otomatik olarak zam yapılacak. Böylece çalışanlara 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ödenecek en düşük saat ücreti 10 euro 45 cent olacak.





SAĞLIK SİGORTASI





Yeni yılda mecburi sağlık sigortasını değiştirmek de daha kolay olacak. Daha önce sağlık sigortasını değiştirmek için 18 ay bekleme süresi vardı. Yeni kanun bekleme süresini kaldırdı.





SOSYAL YARDIM





Hartz IV olarak bilinen sosyal yardım miktarı da arttı. Çalışmayanlara yapılan aylık yardım miktarı, bekâr olanlar için 432 eurodan 446 euroya yükseltildi. Evli çiftlerin her birine de ocak ayından itibaren 401 euro yardım ödenecek. Bu miktar şimdiye kadar 389 euroydu.





Çocuklar için yapılan yardımda da artış oldu. Anne ve babasıyla birlikte yaşayan 18 ile 24 yaş arasındaki gençlere ayda 357 euro ödeme yapılacak.





Beş yaşına kadar çocuklara 283, 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklara 309 ve 14 ile 17 yaş arasındaki çocuklara da 373 euro aylık ödeme yapılacak.





ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER





Elektrikli otomobil sahipleri 2021 yılında zorunlu taşıt vergisinden muaf tutulacak. Benzinli otomobil sahipleri ortalama 130, dizel motorlu otomobil sahipleri de yaklaşık 100 euro yıllık taşıt vergisi ödeyecek.





DAYANIŞMA VERGİSİ KALKIYOR





İki Almanya’nın birleşmesinden sonra doğu eyaletlerin kalkınması için getirilen Dayanışma Vergisi, bundan böyle çalışanların yüzde 90’ı için tarihe karışıyor.





TEK KULLANIMLI PLASTİKLER





Federal hükümet çıkardığı yasayla tek kullanımlık plastikleri yeni yıldan itibaren yasaklıyor. Bir kez kullanılan ve atılan plastik tabak, çatal, kaşık, bardak ve bıçaklar da gelecek yıldan itibaren satılamayacak ve kullanılamayacak. Yasa 3 Temmuz 2021’de yürürlüğe girecek.





NÜFUS CÜZDANLARI





Yeni nüfus cüzdanı ve pasaport alacaklar daha fazla ücret ödeyecekler. 24 yaş ve altında olanlar yeni nüfus cüzdanı için 37 euro harç ödeyecek. Bu ücret şimdiye kadar 28 euro 80 centti. 2 Ağustos 2021’den itibaren nüfus cüzdanlarına çip takılacak ve iki de parmak izi yer alacak.





İŞ GÖRMEZ RAPORU





Yeni yılla birlikte çalışamaz raporu alanlar, doktor raporunu işverene ve sigortaya bildirme mecburiyetinden kurtuluyor. 1 Ocak 2021'den itibaren doktorlar dijital olarak hem hastanın işverenine hem de bağlı olduğu sigorta şirketine raporu e-posta yoluyla bildirecek.





GELİR VERGİSİ MUAFİYETİNDE YENİ SINIR





Çalışanların vergiden muaf gelir miktarları yükseltildi. Şimdiye kadar vergiden muaf dilim 9 bin 408 euro iken, 1 Ocak’tan itibaren bu miktar 9 bin 744 euroya çıkarıldı.





EMLAKÇI PAYI YARI YARIYA AZALDI





Hürriyet'in haberine göre Almanya’da gayrimenkul alımında sadece alıcının ödediği komisyoncu payı uygulaması ise değişti.





23 Aralık’ta uygulamaya konulan yeni yasaya göre alıcılar artık sadece komisyon ücretinin yüzde 50’sinde sorumlu tutulacak.



