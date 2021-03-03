Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da yeni bir tartışma: Ordunun kayıp silahları nerede? /03 Mart 2021 17:11

Almanya'da yeni bir tartışma: Ordunun kayıp silahları nerede?

Alman ordusuna bağlı Komando Özel Kuvvetlerindeki aşırı sağ skandallar gündemden düşmezken envanterdeki kayıp silahlarla ilgili gizli ibareli bir rapor kamuoyuna yansıdı.

SHABER3.COM

Aşırı sağ skandallarla son yıllarda gündemden düşmeyen Alman Komando Özel Kuvvetlerinde (KSK) envanterdeki silah ve cephanelerle ilgili kuralların yıllar boyunca sistematik olarak ihlal edildiği ortaya çıktı.

Genelkurmay Başkanlığının "gizli" ibareli raporunda, KSK envanterindeki 13 bin atımlık cephane ve 62 kilogram patlayıcı maddenin kayıp olduğu ve hâlâ bulunamadığı kaydedildi. AFP haber ajansının ulaştığı raporda envanterin korunmasına yönelik kuralların sistematik ihlalinin kontrollerde kısmen büyük farklılıklar tespit edilmesine yol açtığı ve hala tamamen aydınlatılamadığı belirtildi.

KSK'daki sorumlu yetkililerin lojistik prosedürleri pek çok vakada dikkate almadığı ya da yeterince dikkat etmediği tespitine de yer verilen raporda, tutulan envanterlerin malzemelerin ne şekilde kaybolduğunu ortaya koyamadığı bildirildi.


Ceza muafiyeti tartışması

KSK Komutanı Markus Kreitmer'ın geçen yıl izinsiz bir şekilde envanterden alınan silah ve cephaneleri geri getirmeleri için askerlere imkan tanıdığı ve cezalandırılmayacakları güvencesi verdiği medyaya yansımıştı. Bu şekilde 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında binlerce atışlık cephanenin geri döndüğü, aralarında el bombalarının da bulunduğu kaydediliyor.


Savunma Bakanlığı, hukuki dayanağı bulunmayan bu ceza muafiyeti ile ilgili inceleme yürütüyor. Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer geçen hafta yaptığı açıklamada, tanınan söz konusu muafiyetin hukuki açıdan bir dizi soru işareti doğurduğunu belirtmiş, komutanın görevden alınması da dahil atılacak olası adımlarla ilgili kararın henüz verilmediğini kaydetmişti.

Özel arazide silah deposu bulunmuştu
Geçen yıl Mayıs ayında bir özel arazide Alman askeri istihbaratının (MAD)  girişimiyle yapılan aramada bir silah deposu ele geçirilmiş, tutuklanan kıdemli başçavuşun aşırı sağ görüşlü başka askerlerle de bağlantısı olduğu ortaya çıkarılmıştı.

2017 yılından bu yana aşırı sağ bağlantılı skandallarla gündemden düşmeyen KSK hakkında kapsamlı incelemeler başlatılmış, Savunma Bakanı kapsamlı reform talimatı vermiş ve şüpheli vakaların yoğunlaştığı İkinci Bölük lağvedilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da yeni bir tartışma: Ordunun kayıp silahları nerede? Sonraki Haber >>

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

AKP son kuluislerinden son bilgiler

AKP son kuluislerinden son bilgiler

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı

Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

AKP'li teyzeden ibretlik çark

AKP'li teyzeden ibretlik çark

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Fethullah Gülen İle Yüzleşme
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:48:15