Almanya'da yeni darbe iddiası: 'Erken aşamada engellendi'

Almanya'da neo-Nazi olduğu iddia edilen 'Saksonyalı Ayrılıkçılar' isimli gruba yönelik baskında sekiz şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Söz konusu yapılanmanın 'silah zoruyla bir Nazi devleti kurmayı planlayan aşırı sağcı terör örgütü' olduğu ifade edildi. Der Spiegel haftalık siyaset dergisi, gözaltına alınan ve hepsinin erkek olduğu belirtilen şüphelilerin yaşlarının 21 ile 25 arasında değiştiği bilgisini verdi.





LEİPZİG, DRESDEN VE POLONYA'DA 8 GÖZALTI

Federal Başsavcılık'tan yapılan açıklamada 'Saksonyalı Ayrılıkçılar'a üye oldukları gerekçesiyle sekiz kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Kurt H, Karl K, Kevin M, Hans-Georg P, Kevin R, Jörg S, Jörn S. ve Norman T. adlı kişilerin gözaltına alındıkları ve 450 polisin görev aldığı operasyonda Avusturya dahil 20 mülkte aramaların devam ettiği bilgisi verildi. Şüphelilerin Leipzig, Dresden ve Polonya'da gözaltına alındıkları kaydedildi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre açıklamada, söz konusu grup üyelerinin 'Almanya'nın özgür ve demokratik temel düzenini reddettikleri, doğudaki eyaletlerde Nasyonal Sosyalizm modelinde bir devlet ve toplum kurmayı amaçladıkları, buna karşı çıkacak olanları da gerekirse etnik temizlik yoluyla bölgeden uzaklaştırmayı hedefledikleri' ifade edildi.





İÇİŞLERİ BAKANI: DARBE PLANLARI ERKEN BİR AŞAMADA ENGELLENMİŞ OLDU

Sosyal Demokrat Partili (SPD) İçişleri Bakanı Nancy Faeser de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu gruba mensup kişilerin silah eğitimi alarak askeri teçhizat temin etmiş olmalarının bu kişilerin ne kadar tehlikeli olduklarını gösterdiğini belirtti.





Federal İçişleri Bakanı, açıklamasında, "Güvenlik makamlarımız aşırı sağcı militanlardan oluşan bir başka şüpheli terörist grubu daha çökertmiştir. Bu, Anayasayı Koruma Teşkilatının istihbaratı ve Federal Kriminal Dairesinin kapsamlı soruşturmaları sayesinde mümkün olan çok önemli bir soruşturma başarısıdır. Görev alan 450 kadar polis memuruna da teşekkür etmek isterim. Böylece güvenlik makamlarımız, silahlı güçle halkımıza ve devletimize saldırmak için X gününün (Kıyamet) özlemini çeken sağcı teröristlerin darbe planlarını erken bir aşamada engellemiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.???????





Der Spiegel'in aktardığına göre, üyeleri gözaltına alınan 'Saksonyalı Ayrılıkçılar' isimli grubun 2020 yılında kurulmuş olduğu düşünülüyor.