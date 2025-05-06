Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da yeni hükümet bugün resmen kuruluyor /06 Mayıs 2025 09:34

Almanya'da yeni hükümet bugün resmen kuruluyor

Almanya'da yeni koalisyon hükümeti bugün resmen kuruluyor. Federal Meclis, CDU lideri Merz'i Başbakan seçmek için toplanıyor.

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Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında varılan koalisyon anlaşması bugün hükümete evriliyor.

Federal Meclis yerel saatle 09.00'da yeni başbakanı seçmek üzere toplanacak.

DW Türkçe'ninhaberine göre Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz'in parlamentoda yapılacak oylamada ülkenin 10'uncu şansölyesi seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner (CDU) oturumu açtıktan sonra konuşma yapılmayacak. Klöckner seçim kurallarını açıklayacak, ardından gizli oylama yapılacak. Merz'in, Federal Meclis milletvekillerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

Merz'in ilk turda Başbakan seçilmesi bekleniyor
Buna göre Merz'in en az 316 oy alması şart. Federal Meclis'te CDU/CSU ve SPD'nin 328 milletvekili bulunduğundan Merz'in ilk turda Başbakan seçilmesi bekleniyor.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından oturuma ara verilecek ve Merz Cumhurbaşkanı'nın resmi konutu olan Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den atama belgesini alacak. Böylece Merz resmen yeni Almanya Şansölyesi olacak.

Ardından Merz Federal Meclis'e geri dönüp burada yemin ederek görevine başlayacak. Ayrıca Bakanlar da Federal Meclis'te yemin edecek.
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