Almanya'da yeni hükümetin bakanları açıklanıyor

Almanya'da 23 Şubat'ta düzenlenen erken seçimlerin ardından varılan koalisyon anlaşması sonrasında yeni kabine üyeleri de belli oluyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon kuran Birlik Partileri (CDU/CSU) belirlediği kabine üyelerini bugün kamuoyuna açıklayacak.





DW Türkçe'nin haberine göre Müstakbel Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) koalisyon anlaşmasını da bugün resmen onaylamaya hazırlanıyor. Koalisyon anlaşması, CDU'nun küçük çaplı bir kurultay niteliğindeki 160 üyeli federal komisyonu tarafından oylanacak. Aynı gün hem CDU hem de Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) kabine üyelerini de açıklaması planlanıyor. CSU'nun ilgili komisyonları koalisyon protokolünü hâlihazırda onayladı.





Üç parti arasında imzalanan koalisyon protokolünün SPD üyeleri tarafından da onaylanmasına yönelik çevrimiçi oylama süreci ise 29 Nisan'da sonuçlanacak. Bu nedenle SPD'li kabine üyeleri daha geç kamuoyuna duyurulacak. Yeni hükümetin CDU lideri Merz başbakanlığında Mayıs ayı başında göreve başlaması bekleniyor.





Varılan koalisyon anlaşması uyarınca kabinede CDU ve SPD'den yedişer üye yer alacak. CSU ise 17 üyeli kabineye üç isim atayacak.





Dışişleri, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, "Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik" ve yeni kurulan "Dijitalleşme ve Devlet Modernizasyonu" bakanlarının yanı sıra bakanlık statüsünde olan Başbakanlık Dairesi Başkanlığının başına getirilecek ismi de CDU atayacak.





Kabinede yer alacak isimler konusunda haftalardır kamuoyunda çeşitli isimler ortaya atılsa da Alman medyasındaki son haberlerde sürprizlere hazırlıklı olunması gerektiği ifade ediliyor.





Ancak Ekonomi Bakanı olması beklenen CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann'ın bu göreve gelmeyeceği kesinleşti. Linnemann'ın genel sekreterlik görevinde kalmak istediği belirtiliyor.





CDU'nun kardeş partisi CSU'nun kabine için belirlediği isimler, partinin lideri Markus Söder tarafından Pazartesi öğle saatlerinde düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak. Yeni hükümette İçişleri Bakanlığının yanı sıra "Araştırma, Teknoloji ve Uzay Araştırmaları" ve "Gıda ve Tarım" bakanlıklarına gelecek isimler CSU'lu olacak. İçişleri Bakanlığı görevi için CSU'lu Alexander Dobrindt'in adı ön plana çıkıyor.





Dışişleri için Wadephul iddiası

Berlin merkezli haber portalı "Table Media"nın edindiği bilgiye göre, Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı 62 yaşındaki Johann Wadephul olacak.





Yeşiller partili Annalena Baerbock'un bırakacağı koltuğa oturacağı iddia edilen Wadephul, bu bilgi doğru çıktığı takdirde CDU'nun yaklaşık 60 yıldır çıkardığı ilk dışişleri bakanı olacak.





Table Media haberine göre; CDU'lu Karin Prien yeni Eğitim Bakanı, eski milletvekili Katherina Reiche ise Ekonomi Bakanı olacak.





Alman haber ajansı dpa, SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'ın Maliye Bakanı olmasının beklendiğini, şu anki hükümette de Savunma Bakanı olan ve kamuoyundaki popülaritesini koruyan Boris Pistorius'un ise bu görevde kalacağının tahmin edildiğini bildirdi.





SPD'nin kabine üyelerini Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.





CDU Genel Başkanı Merz'in 6 Mayıs'ta Federal Meclis'te Başbakan seçilmesi planlanıyor. Akabinde de kabine üyeleri resmen atanacak ve yeni hükümet yemin töreninin ardından göreve başlayacak.



