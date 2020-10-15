Almanya'da yeni koronavirüs kısıtlaması kararı

Almanya Başbakanı Angela Merkel eyalet başbakanları ile yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, riskli şehir ve bölgelerde yerel saatle 23.00'ten sonra restoran ve kafelerin kapatılacağını ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.





Almanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte Başbakan Angela Merkel, 16 eyaletin başbakanı ile salgın döneminde ilk kez yüz yüze Berlin'de bir araya geldi. Toplantıda Koronavirüse karşı mücadele kapsamında alınacak önlemler konusunda federal hükümet ve eyaletlerin ortak kurallar oluşturulması konusu ele alındı.





"Yeni bir karantinanın kesinlikle önlenmesi gerekiyor"





Başbakan Angela Merkel, eyaletleri Koronavirüsle mücadelede ortak çaba göstermeye çağırdı. Başbakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda eyalet başbakanlarına hitap eden Merkel, "Cesur bir adım atmak mı yoksa baharda olduğu gibi her hafta tekrar buluşmak mı istiyoruz. İlkbaharda olduğu gibi sosyal ve ekonomik hayatın kapanması gibi yeni bir karantinanın kesinlikle önlenmesi gerekiyor" dedi.





"Riskli şehir ve bölgelerde yerel saatle 23.00'de sokağa çıkma yasağı olacak"





"Önceliğimiz ekonomiyi çalışır durumda tutmak, okulları ve kreşleri açık durumda tutmak olmalıdır" diyen Merkel, "Koronavirüs vaka sayılarının keskin bir şekilde yükseldiği riskli şehir ve bölgelerde 23.00'ten kafe ve restoranlar kapalı olacağını" açıkladı.





Merkel, "Bir hafta içinde 100 bin kişi başına 50'den fazla yeni enfeksiyon görülen bölgelerde özel kutlamalar genellikle en fazla 10 katılımcı ve iki hane ile sınırlı tutulacak. Enfeksiyon sayısı 100 binlik yerlerde haftalık 35 yeni vakanın olması halinde bu bölgelerde insanların daha uzun süre yakın şekilde bir araya geldiği durumlarda maske kullanılacak" ifadelerini kullandı.