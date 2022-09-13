Almanya'da yeni maske kuralı 1 Ekim’den itibaren başlıyor

Almanya'da koalisyon ortakları arasında tartışmalı konulardan biri olan Korona tedbirleri kapsamındaki ortak alanda maske kullanma kararı, Sağlık Bakanları tarafından desteklendi. Eyalet Sağlık Bakanları, Almanya genelinde geçerli olacak şekilde toplu taşımada maske kullanımı konusunda anlaştı. 1 Ekim’de başlayacak korona kuralları Federal Meclis’te kabul edilmişti. Kabine toplantısından bir gün önce ise uçaklarda maske kullanma zorunluluğundan FDP’nin talebi üzerine vazgeçilmişti. Ancak toplu taşımada ve tren yolculuğunda maske kullanılmasının devam edilmesi istendi. Korona tedbirleriyle ilgili düzenleme cuma günü Eyaletler Meclisi’nde oylanacak.





EYALETLER TEK TİP UYGULAMA İSTİYOR

Saksonya Eyalet Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 1 Ekim’den itibaren toplu taşımada maske zorunluluğunun devam etmesine yönelik yasal düzenlemeyi eyalet sağlık bakanlarının desteklediğini ve bu yönde karar alındığını duyurdu. Sözcü, eyaletlerin tek tip bir uygulama istediklerini belirtti. Saksonya-Anhalt eyaleti şu anda Sağlık Bakanları Konferansı’na başkanlık yapıyor. Yeni tedbir paketi gelecek yıl 7 Nisan’a kadar geçerli olacak. Bu süre içinde eyaletler, Koronavirüs vaka sayısındaki artışa göre ek tedbirler alabilecek.