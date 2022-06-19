Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'da yeni tartışma konusu: Doğalgaz /19 Haziran 2022 09:40

Almanya'da yeni tartışma konusu: Doğalgaz

Batı’nın yaptırım uyguladığı Rusya, Almanya’ya gaz sevkiyatını azalttı. Durumun "ciddi" olduğunu vurgulayan Federal Ağ Ajansı, gelecek kış için tasarruf edilmesi gerektiğini söylüyor.

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DW'nin haberine göre, Almanya’da elektrik, doğal gaz, su, telekomünikasyon, posta ve demiryollarından sorumlu Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur), Rusya’nın doğal gaz sevkiyatında yaşanan kısıtlamalar ile doğal gaz fiyatlarını yükseltme stratejisi izlediğini savundu. Ajans, Almanya’daki doğal gaz arzının mevcut durumuyla ilgili "ciddi" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı’na bağlı olan ajansın başkanı Klaus Müller, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Rusya günlerdir Almanya ve Avrupa’ya daha az doğal gaz sevk ediyor. Bununla bizi sarsmayı ve fiyatları yükseltmeyi planlıyorlar" diye konuştu. Federal hükümetin bu yüzden Almanya’ya ek sıvı gaz sevkiyatı organize ettiğini de dile getiren Müller, "Kış için doğalgaz tasararrufu etmek hepimizin görevidir" diye konuştu.

Almanya’daki gaz depolarının halihazırda yaklaşık yüzde 56,7 oranında dolu olduğu belirtiliyor.

Federal Ağ Ajansı’nın birkaç gün önce bulnuduğu, kiralık konutlarda minimum sıcaklık zorunluluğunun 20 dereceden 18 dereceye düşürülmesi önerisi, tartışmalara neden olmuştu. Hükümet ortaklarından Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grubu Başkanı Christian Dürr, yasağa karşı çıkmış ve hükümetin gelecek kış doğal gaz kıtlığı yaşanmaması için büyük çaba sarf etmesi gerektiğini söylemişti.
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