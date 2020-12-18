Almanya'da yeni vaka rekoru

Açıklanan bu sayının 3 bin 500’ü bir önceki gün teknik nedenle Robert Koch Enstitüsü’ne bildirilmeyen Baden Württemberg eyaletindeki vaka sayısı olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 439 bin 938’e yükselirken, salgının başından bu yana 1 milyon 69 bin 400 kişi iyileşti. Son 24 saatte 813 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölenlerin sayısı da 24 bin 938’e yükseldi. Almanya’da virüs taşıyan aktif vaka sayısı ise 345 bin 600 olarak açıklandı. Federal hükümet koronadan ölenler için merkezi bir anma günü planlıyor.

