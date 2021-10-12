Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da yetişkinlerin yüzde 75,9'u aşılandı /12 Ekim 2021 13:07

Almanya'da yetişkinlerin yüzde 75,9'u aşılandı

Almanya'da aşılama oranı yetişkinlerde yüzde 75,9, nüfus genelinde ise yüzde 65,3 oldu. Gerçek aşılama oranlarının yüzde 5 daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

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Almanya'da koronavirüse karşı çift doz aşı yaptıranların oranı yüzde 65,3'e yükseldi. Yetişkin nüfusta ise bu oran yüzde 75,9 olarak kaydedildi.

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) açıkladığı son rakamlara göre en az tek doz aşı yaptıranların oranı ise nüfus genelinde yüzde 68,6, yetişkinler arasında yüzde 79,4 oldu.

Almanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre 83,2 milyon nüfuslu ülkede 54 milyonu aşkın kişi koronavirüse karşı tamamen aşılanmış durumda.

12-17 yaş grubunda ise yüzde 43,3'lük kesimin en az bir doz aşı olduğu, yüzde 37,2'sinin tamamen aşılandığı bildirildi.

Tamamen aşılanmış olanlar arasında 1 milyon 44 bin 188 kişinin de üçüncü doz güçlendirici aşı yaptırdığı kaydedildi.

RKI, yetişkinler arasında aşılananların sayısının resmi verilerden daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Ekim ayı başında açıklanan bir raporda, 18 yaş üstünde aşılanmış kişi oranının yüzde 5 daha yüksek olabileceği kaydedilmişti.
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