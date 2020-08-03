Almanya'da yetkili kurum aşı için umut verdi: Yakında...

Tüm dünya heyecanla koronaya karşı bir aşının ne zaman çıkacağını beklerken, Almanya’da aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü aşının yolda olduğu mesajını verdi. Enstitü Başkanı Prof. Klaus Cichutek, aşının çok yakında çıkacağını duyurdu. Hürriyet'te yer alan habere göre Alman televizyon kanalı ZDF’e konuşan Prof. Cichutek “Ben bu konuda çok umutluyum. Özellikle ilk klinik test sonuçlarını aldığımız son haftalarda aşının gerçekten koronavirüs 2’ye karşı insanlarda bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini gördük. Bunlar çok önemli yenilikler” dedi.







SON SAFHA





Dünya çapında koronavirüse karşı 140-150 civarında aşı adayının çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Prof. Cichutek, “Bizde 26 klinik test yürüyor. Bu klinik testlerden 6’sı insanlarda istatistik olarak anlamlı, güvenli ve etkili veriler alındığı bir safhada bulunuyor” diye konuştu. 3’üncü safha olarak adlandırılan bu son safhada aşının gerçekten insanları enfeksiyona karşı koruyup korumadığı test ediliyor. Prof. Cichutek bu son safhada çok önemli gelişmeler elde edildiğini vurguladı.





100 MİLYONLARCA AŞI KUTUSU





Rusya’nın da bir aşı bulduğu ve sonbaharda aşıya başlayacağını duyurduğu hatırlatılan Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Prof. Cichutek, Uluslararası yarış konusunda ise şöyle konuştu: “Burada söz konusu olan bir yarış kazanmak değil. Bizim gerçekten hazmedilen, etkili bir aşıya ihtiyacımız var.”





Korona aşısının yeterli üretilip üretilemeyeceği sorusunu da cevaplandıran Prof. Cichutek, bu konuda da umut verdi ve şöyle dedi: “Başka aşı adayları da üretim kapasitelerini bir hayli artırdı. Son testlerde aşı maddesi üretimini genişlettiler. Milyonlarca, gelecek yıl yüz milyonlarca aşıyı hazır edecek kapasite mevcut.”