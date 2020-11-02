Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da yoğun bakım korkusu /02 Kasım 2020 13:58

Almanya'da yoğun bakım korkusu

Almanya'nı başkenti Berlin’de yoğun bakım yataklarının yüzde 86’i şimdiden dolarken, önümüzdeki iki üç hafta içinde yoğun bakım istasyonlarında boş yatağın kalmaması korkusu başladı. Aynı şekilde Bremen’de de yoğun bakım istasyonlarının yüzde 83’ünün şimdiden dolu olduğu belirtiliyor.

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Alman Disiplinler Arası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği Başkanı Uwe Janssens “Bazı eyaletlerde artık kapasiteler dolmak üzere. Berlin’de yüzde 16 ve Bremen’de de yüzde 17 boş yoğun servis yatağı kaldı. İlkbahar aylarında durum bu kadar vahim değildi” dedi. Yoğun bakım çalışanlarının da yetersiz kaldığına işaret edilirken, başka istasyonlarda görevli doktor, hemşire ve hasta bakıcılar yoğun bakım servislerine kaydırılıyor. Federal hükümetin Hasta Bakım Politikaları Danışmanı Andreas Westerfellhaus ise “Yoğun bakım hasta bakıcıları üzerindeki iş yükü sınırları zorluyor” dedi.

YOĞUN BAKIM YÜKÜ ARTACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Federal Meclis Eyalet Grubu Başkanı Alexander Dobrindt ise yoğun bakım yükünün daha da artabileceğine dikkat çekti. Dobrindt “Önümüzdeki 14 gün içinde yoğun bakım hasta sayısı iki katına çıkacak” dedi. Dobrindt, yoğun bakım yatak sayılarının ihtiyacı karşılayamayabileceğini de belirtti.

2-3 HAFTADA PATLAMA YAPACAK

Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass da önümüzdeki iki üç hafta içinde yoğun bakım hasta sayısının patlama yapacağını belirtti. Gass “İki üç hafta içinde yoğun bakım hasta sayısı nisan ayının seviyesinin üstüne çıkacak. Bunu da biz önleyemeyeceğiz. Şimdi virüsü kapanlar önümüzdeki üç hafta içinde hastaneye yatırılmak zorunda kalabilirler” dedi. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun ise korona ile mücadele için alınan önlemlerin iki haftada son bulacağına inanmadığını söyledi.
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