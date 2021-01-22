Almanya'da yoğun bakım üniteleri yine alarmda

Haftalık vaka sayısı ise yine 100 binin altında kaldı. Son yedi günde 95 bin 908 vaka tespit edildi. Bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 115.3 olarak gerçekleşti. Yaş gruplarına göre bakıldığında en çok 35 ile 59 yaş arasındakiler virüsü kaptı. Şimdiye kadar bu yaş grubundaki 794 bin 500 kişide Kovid-19 tespit edildi. Aynı yaş grubunda virüs kapan kadınların sayısı erkeklerinkinden daha yüksek. Salgının başladığı ilk günden bu yana 35-59 yaş aralığında 420 bin 889 kadın virüse yakalandı. Yetişkinler arasında en az virüsü kapanlar 80 yaş ve üstü olmasına rağmen en çok ölümler bu yaş grubunda gerçekleşti. 80 yaş üstü 140 bin 561 kadın ve 69 bin 15 erkek virüse yakalanırken, bu yaş grubunda 19 bin 293 kadın ve 15 bin 909 erkek hayatını kaybetti.





275 BİN AKTİF HASTA

Enstitü, Almanya’da aktif vaka sayısını yaklaşık 275 bin 500 olarak açıkladı. Virüsü yenip yeniden sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 780 bin 200 olarak tahmin ediliyor. Yoğun bakım yataklarındaki doluluk oranı yine yüzde 84.04’e yükseldi. Salgına yakalanan 4 bin 810 hasta yoğun bakımda tutulurken, bunların 2 bin 761’i entübe edilmiş durumda. Salgına karşı en güvenilir ve etkili koruma yolu olarak görülen aşılama da devam ediliyor. 27 Aralık’tan bu yana 1 milyon 500 bin kişi aşılandı. Bunların arasından bazılarının ikinci doz aşışı da yapıldı.