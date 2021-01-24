Almanya'da yoğun kar yağışı: Ağaçlar devrildi

Almanya'da aniden bastıran kar yağışı otoyollarda trafiği felç ederken, çok sayıda trafik kazasına neden oldu. Alman Meteoroloji Dairesi kar yağışının süreceği yönünde açıklama yaptı.





Almanya'da aniden başlayan kar yağışı nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Kar yağışı nedeni ile otoyolarda trafik felç olurken, çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Essen kentinde 17 santimetre, Düsseldorf Havalimanı'nda kar kalınlığı ise 9 santimetre olarak ölçüldü.





Yoğun kar yağışı, ağaçların devrilmesine neden olurken, bazı evlerin çatıları da zarar gördü. Polis ve kurtarma ekipleri tıkanan trafiği açmak için seferber oldu.





Yollarda buzlanma





Solgingen'de ise kliniğe ait bir çadır çöktü. Sauerland'da 31 yaşındaki bir sürücü, yoldaki buzlanma nedeniyle aracının kayması sonucu ağır yaralandı. Araçların üzerine devrilen ağaçlar, maddi hasara yol açtı. Köln istikametinde yoğun kar nedeniyle, zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının devam edeceği uyarısında bulunularak, gerekli olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiği ifade edildi.