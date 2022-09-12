Almanya'da yüksek enerji fiyatları protestoları sürüyor

Artan enerji fiyatları birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da vatandaşların faturalarına yansımaya devam ediyor.





Bu durumu protesto etmek için ise ülkenin çeşitli noktalarında yapılan protesto gösterilerinin sürdüğü belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Almanya'da hayat pahalılığına ve yüksek enerji fiyatlarına karşı eylemler geçtimiz hafta sonunda da devam etti. Cumartesi günü Nürnberg'de, pazar günü de Erfurt'ta eylemler yapıldı. Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt'ta, “Bizimle değil” (Nicht mit uns) adlı inisiyatif itarafından çağrısı yapılan eyleme, düzenleyenlerin verdiği bilgiye göre 2 bin 500 kişi katıldı. Almanya'da hayat pahalılığına ve yüksek enerji fiyatlarına karşı eylemler geçtimiz hafta sonunda da devam etti. Cumartesi günü Nürnberg'de, pazar günü de Erfurt'ta eylemler yapıldı. Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt'ta, “Bizimle değil” (Nicht mit uns) adlı inisiyatif itarafından çağrısı yapılan eyleme, düzenleyenlerin verdiği bilgiye göre 2 bin 500 kişi katıldı.

Eylemde bir konuşma yapan Alman Sendikalar Birliği (DGB) Hessen-Thüringen Bölge Başkanı Michael Rudolph, “Hükümetin bugüne kadar açıkladığı yardım paketleri hiçbir şekilde yeterli değil. Yardımlar orta sınıflara ulaşmadı. Zenginlerden daha fazla vergi alınması gerekiyor” dedi. Rudolph, eyleme katılımın hayat pahalılığına karşı güçlü bir mesaj olduğunu ifade etti. Sendikalar, çevre örgütleri ve antifaşist gruplar tarafından kurulan inisiyatifin gerçekleştirdiği eylemde Sol Partili Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow da boy gösterdi.Eylem sırasında çok sayıda sendika ve parti bayrağı taşındı. Eyleme katılmak isteyen bir grup tanınmış sağcı ise kurulan insan zinciriyle engellendi.Eylemciler, çarşamba günü yeniden bir araya gelme çağrısını yaparak gösteriye son verdiler.