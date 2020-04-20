Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da yurtdışından 200 Covid-19 hastası tedavi görüyor /20 Nisan 2020 12:10

Almanya'da yurtdışından 200 Covid-19 hastası tedavi görüyor

Almanya'da yurtdışından getirilen 200 yabancı Covid-19 hastası çeşitli kentlerdeki yoğun bakım ünitelerinde tedavi ediliyor.

SHABER3.COM

Almanya'da yurtdışından getirilen 200 yabancı Covid-19 hastası çeşitli kentlerdeki yoğun bakım ünitelerinde tedavi ediliyor. Farklı ülkelerden 40 civarında yoğun bakım hastasının da Almanya'da tedavi edilmeleri için başvuruda bulunuldu. Bakanlar Kurulu yabancı Covid-19 hastalarının yaklaşık 20 milyon euro tutan tedavi masraflarının hükümet tarafından karşılanmasına karar verdi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa'nın kriz zamanlarında da birlikteliğini koruduğunu belirterek "Gerektiğinde yurtdışından daha fazla hasta getirme isteği ve kapasitesi var" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da yurtdışından 200 Covid-19 hastası tedavi görüyor Sonraki Haber >>

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:18:41