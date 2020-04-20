Almanya'da yurtdışından 200 Covid-19 hastası tedavi görüyor

Almanya'da yurtdışından getirilen 200 yabancı Covid-19 hastası çeşitli kentlerdeki yoğun bakım ünitelerinde tedavi ediliyor. Farklı ülkelerden 40 civarında yoğun bakım hastasının da Almanya'da tedavi edilmeleri için başvuruda bulunuldu. Bakanlar Kurulu yabancı Covid-19 hastalarının yaklaşık 20 milyon euro tutan tedavi masraflarının hükümet tarafından karşılanmasına karar verdi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa'nın kriz zamanlarında da birlikteliğini koruduğunu belirterek "Gerektiğinde yurtdışından daha fazla hasta getirme isteği ve kapasitesi var" dedi.