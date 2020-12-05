Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da yüzlerce aşı merkezi kuruluyor /05 Aralık 2020 11:55

Almanya'da yüzlerce aşı merkezi kuruluyor

Almanya'da koronavirüse karşı geliştirilen aşının hızlı biçimde vatandaşlara vurulması için aşı merkezleri inşa ediliyor. Büyük kentlerdeki bu merkezlerde aşı koridorları oluşturularak her gün binlerce kişi aşılanabilecek.

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Korona salgınında hem ölüm, hem de yeni vaka sayılarının arttığı şu günlerde Almanya'da aşı merkezlerinin inşasına hız verildi. 15 Aralık’a kadar Hamburg, Berlin ve Köln gibi birçok büyük kentte inşa edilecek aşı merkezleri sayesinde, doktor muayenehaneleri ya da hastanelerin kapasitesi zorlanmaksızın mümkün olduğunca fazla vatandaşın aşılanabilmesi hedefleniyor. Örneğin Köln'de günde 3 bin kişinin aşılanabilmesi için 17 aşı koridorunun oluşturulması ve burada hafta sonu da dahil iki vardiyada 100 personelin görev yapması planlanıyor.
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