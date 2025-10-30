Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da zamlı asgari ücret belli oldu: İşte yeni rakamlar! /30 Ekim 2025 10:32

Almanya'da zamlı asgari ücret belli oldu: İşte yeni rakamlar!

Almanya'da asgari ücret 2026'da saatlik 13,90, 2027'de ise 14,60 euroya yükselecek. Artıştan milyonlarca çalışan yararlanacak.

SHABER3.COM

Almanya'da asgari ücret 1 Ocak 2026'dan itibaren saatlik 13 euro 90 cent olarak uygulanacak. Kabine bugün yaptığı toplantıda, asgari saat ücretinin 1 Ocak 2027'den itibaren ise 14 euro 60 cente yükseltilmesine karar verdi. Zam kararının uygulanması için Federal Meclis (Bundestag) veya eyaletlerin temsilciler meclisi olan Bundesrat'ın ayrıca onayına gerek bulunmuyor.

Mevcut durumda asgari saatlik ücret saatlik 12 euro 82 cent olarak ödeniyor.

Zam kararı, işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine alındı. Komisyon, haziran ayında yoğun tartışmaların ardından artışın iki aşamalı olarak uygulanmasını kararlaştırmıştı.

DW Türkçe'nin haberine göre SPD asgari ücretin 15 euroya yükseltilmesini talep etmişti. Ancak yoğun pazarlıklar neticesinde işveren tarafı artışın ikinci aşamada en fazla 14,60 euroya çıkarılmasını kabul etti.

SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf, AFP'ye yaptığı açıklamada, artışın "her zaman gösterilen benzer dirençlere rağmen" hayata geçirildiğini belirterek, bunun sendikalar ve SPD'nin ortak baskısının bir sonucu olduğunu söyledi.

Çalışma Bakanı Bärbel Bas asgari ücreti "milyonlarca çalışanın başarısı" olarak nitelendirerek, artışın çalışanlara önemli miktarda fazla gelir sağlayacağını, şirketlerin ise maliyetleri iki yıl boyunca "sorumlu şekilde" dağıtabileceğini kaydetti.

Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) tahminlerine göre, artıştan yaklaşık 6 milyon çalışan yararlanacak.

Almanya'da asgari ücret saatlik olarak brüt belirlenirken, kişinin gerçek geliri vergi sınıfı, çocuk sayısı, bulunduğu eyalet gibi kişisel durumuna göre önemli ölçüde değişebiliyor. Türkiye'de ise asgari ücret aylık olarak belirleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da zamlı asgari ücret belli oldu: İşte yeni rakamlar! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:16:47