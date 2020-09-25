Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki aşırı sağcı polislere yönelik soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı /25 Eylül 2020 10:02

Almanya'daki aşırı sağcı polislere yönelik soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı

2017 yılından beri emniyette aşırı sağcı 100 kadar polis hakkında inceleme ve soruşturma yürütüldüğü Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclis tutanaklarında yer aldığı ortaya çıktı.

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Geçen hafta sürdürülen bir soruşturma sonucunda aşırı sağcı 30 polisin aralarında kurdukları WhatsApp yazışma grubuyla anayasaca yasaklanan nazi sembolleri ile bir mültecinin gaz odasında öldürülmesini kurgulayan görüntüleri paylaştığı ortaya çıkmıştı. Meclis tutanaklarına göre şimdiye kadar aşırı sağcı polislere yönelik başlatılan inceleme soruşturmalarının büyük bölümü ise henüz tamamlanmadı. 71 polisin soruşturması sürüyor. 29 polisle ilgili tamamlanan inceleme ve soruşturmalarda ise kimilerine disiplin cezası verildi. Bazılarına yönelik suçlamalar ise zaman aşımına uğradı.

‘YALANCI BASIN’
Aynı tutanaklarda, Köln emniyetinde görevli bir polisin kısa bir süre önce amirlerini Almanya genelinde 770 polisin üyesi olduğu forum hakkında bilgilendirdiği yer aldı. Köln polisinin ortaya çıkardığı ‘net4cops’ adlı kapalı forumda aşırı sağcı görüşlere sahip polislerin yazışmaları olduğu kaydediliyor. Foruma yazmak için ancak üye olmak ve şifre sahibi olmak gerekiyor. Forumda polislerin özellikle aşarı sağcı çevrelerin çok sık gündemine aldığı ‘Yalancı Basın’, ‘İslam Karşıtı’, ‘Suçlu Yabancılar’ ve ‘Yabancılaşma’ konularında fikir alışverişinde bulundukları tespit edildi.
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