"Cehennem Melekleri" davasında ceza yağdı

"Cehennem Melekleri" davasının 300'üncü duruşmasının karar günü olması sebebiyle adliye binasının ön tarafına araç park edilmesine izin verilmedi.





Çok sayıda polis ekibinin sıkı güvenlik tedbirinin alındığı duruşmaya sanıkların yakınları yoğun ilgi gösterdi.





Hâkimin kararını açıkladığında Recep O. karara tepki gösterip iki elinin avucuyla önündeki kurşun geçirmez cama vurdu. Diğer sanıklar ise kararı sakin karşıladı.







İTİRAFÇIYA 12 YIL





Hâkim, mahkemede çete ve cinayetle ilgili verdiği ayrıntılı bilgilerle mahkemeye yardım eden itirafçı sanık Kasara Z.’ye 12 yıl hapis cezası verdi.





Çete üyesi olmayan sanık Yakup S. ise cinayetten beraat ederken Silah Kanunu'na muhalefetten bir yıl 10 ay hapis cezası aldı. Ancak cezası ertelenmedi.





Yaklaşık üç yıl tutuklu kaldığı için cezaevine girmesine gerek kalmayan Yakup S.’nin fazla yattığı her gün için ise Berlin Adalet Senatörlüğü’nden 23 euro tazminat alacak.





Cinayette polisin ihmalinden dolayı cinayetten mahkum olan 9 sanığın her birinin toplam cezasından 2 yıl düşürüldü.





ANNESİNDEN VE KARDEŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ





Sanıklardan 9’u yaklaşık 5 yıl 9 aydır tutuklu yargılanırken, yargılanma boyunca 346 tanık dinlendi.





26 bilirkişinin bilgisine başvuruldu. Sanıklar duruşmalar boyunca hiç ifade vermedi. İtirafçı tanık Kasara Z., diğer sanıklardan farklı cezaevinde tutularak sıkı güvenlik önlemleri altında duruşma salona getirildi.





Duruşmalar sırasında salona özel korumalarla alındı.





İranlı sanığı korumak amacıyla sivil polisler duruşmalar boyunca etrafında adeta etten duvar ördü. Pazartesi yapılan 299'uncu duruşmada sanıklara son sözleri soruldu.





Dokuz sanık söyleyecek sözlerinin olmadığını belirtirken, Kasara Z. ise Tahir Özbek’in annesinden ve kardeşinden cinayet sebebiyle özür diledi.





9 sanığın kararı temiz yolu açık.