Almanya'daki darbe planı davasında karar açıklandı

Almanya'da hükümeti devirmeye ve Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın kaçırılmasına yönelik planlar yaptıkları iddiasıyla yargılanan "Birleşik Yurtseverler" adlı terör grubunun liderleri hakkında mahkeme kararını açıkladı.
DW'nin haberine göre, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada grubun dört lideri beş yıl dokuz ay ile sekiz yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Davada yargılanan beşinci sanığa ise iki yıl on ay hapis cezası verildi.
17 Mayıs 2023 tarihinde başlayan davada 46 ve 58 yaşlarında dört erkek ile 77 yaşındaki kadın sanık, "Birleşik Yurtseverler adlı terör grubunu kurma" veya "üyesi olma" ve "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanıyordu.
İddianameye göre, grup Almanya'da karışıklık yaratmayı hedefliyor, bu amaca ulaşmak için de patlayıcılarla düzenleyeceği saldırılarla elektrik dağıtım sistemini bozmayı, Sağlık Bakanı Lauterbach'ı kaçırmayı ve korumalarını da "etkisiz hale getirmeyi" planlıyordu.
İddianamede, örgütün hükümeti devirmeyi, yeni bir kurucu meclis ile yeni liderler belirlemeyi ve 1871 tarihli imparatorluk dönemi anayasasını yeniden yürürlüğe sokmayı planladığı belirtildi.
Federal Savcılığın iddiasına göre, grup Almanya Federal Cumhuriyeti'nin demokratik ve özgürlükçü temel düzenini ortadan kaldırmayı hedefliyordu.
Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davanın toplam 106 duruşmasında 38 tanık dinlendi. Mahkemenin kararının temyiz yolu açık bulunuyor. Koblenz'deki mahkemede örgüte destek verdiği iddiasıyla iki zanlı daha yargılanıyor.
Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada ise karar geçen yıl Kasım ayı sonunda açıklanmış ve bir sanık iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İmparatorluk Vatandaşları ile bağlantılı soruşturma
"Birleşik Yurtseverler" grubuna yönelik soruşturma aşırı sağcı İmparatorluk Vatandaşları ile bağlantılı Heinrich XIII. Prens Reuß ve grubuna yönelik soruşturma sırasında başlatılmıştı. Bu grubun üyeleri de Almanya'daki siyasi sistemi silah kullanarak yıkma ve yeni bir hükümet kurma planları yapma iddiasıyla yargılanıyor. İmparatorluk Vatandaşları diye adlandırılan grup, 1871-1945 yılları arasındaki Alman İmparatorluğu'nun varlığını sürdürdüğüne, savaş sonrası kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti'nin meşruiyetinin bulunmadığına ve Almanya'nın işgal altında olduğuna inanıyor. İmparatorluk Vatandaşları, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni de kanunlarını da tanımıyor.