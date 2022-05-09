Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'daki eyalet seçiminde kazanan belli oldu /09 Mayıs 2022 21:57

Almanya'daki eyalet seçiminde kazanan belli oldu

Başbakan Angele Merkel'in görev süresinin dolmasının ardından siyaseti bırakması sonrasında politikanın yeniden şekillendiği Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki parlamento seçimlerinde kazananın Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Almanya'da siyasi çizgiler yeniden şekillenirken, Schleswig-Holstein eyaletindeki parlamento seçimlerinde kazananın hangi parti olduğu belli oldu.

Başbakan Angele Merkel'in siyaset sahnesinden çekilmesi sonrasında politkada taşların yerine oturmaya başladığı Almanya'da Schleswig-Holstein eyaletindeki parlamento seçimlerinde kazananın Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi olduğu açıklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre Kuzey Almanya’da bulunan Schleswig-Holstein eyaletinde pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin kazananı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi oldu. Seçimlerde en ağır yenilgiyi ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) aldı. CDU, oylarını beş yıl önceki seçimlere göre yüzde 11,4 artırırken, SPD yüzde 11,3’ünü kaybetti.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre CDU kullanılan oyların yüzde 43,4’ünü alarak açık arayla birinci olurken, SPD ise ancak yüzde 16 oy alabildi. Böylece SPD eyalet tarihinin en düşük oyunu almış oldu. Seçimlerin ikinci partisi ise oylarını beş yıl öncesinde göre yüzde 5,4 artırarak yüzde 18,3 oya yükselten Yeşiller oldu.

Beş yıl öncesine göre yüzde 5,1 oy kaybettiği halde yüzde 6,4 oyla meclise girmeyi başaran Hür Demokrat Parti’nin (FDP) önümüzdeki dönem CDU ile koalisyon kurması bekleniyor.

Daha önce eyalet parlamentosunda temsil edilen ırkçı-milliyetçi Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 1,5 oy kaybederek yüzde 4,4 ile barajın altında kaldı. Böylece parlamentoda yer almayacak.

Eyalette Yeşiller’in kazandığı üç doğrudan milletvekillerinin dışındakileri CDU kazandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'daki eyalet seçiminde kazanan belli oldu Sonraki Haber >>

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:20