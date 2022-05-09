Almanya'daki eyalet seçiminde kazanan belli oldu

Almanya'da siyasi çizgiler yeniden şekillenirken, Schleswig-Holstein eyaletindeki parlamento seçimlerinde kazananın hangi parti olduğu belli oldu.







Başbakan Angele Merkel'in siyaset sahnesinden çekilmesi sonrasında politkada taşların yerine oturmaya başladığı Almanya'da Schleswig-Holstein eyaletindeki parlamento seçimlerinde kazananın Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi olduğu açıklandı.







Evrensel'de yer alan habere göre Kuzey Almanya’da bulunan Schleswig-Holstein eyaletinde pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin kazananı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi oldu. Seçimlerde en ağır yenilgiyi ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) aldı. CDU, oylarını beş yıl önceki seçimlere göre yüzde 11,4 artırırken, SPD yüzde 11,3’ünü kaybetti. Kuzey Almanya’da bulunan Schleswig-Holstein eyaletinde pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin kazananı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi oldu. Seçimlerde en ağır yenilgiyi ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) aldı. CDU, oylarını beş yıl önceki seçimlere göre yüzde 11,4 artırırken, SPD yüzde 11,3’ünü kaybetti.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre CDU kullanılan oyların yüzde 43,4’ünü alarak açık arayla birinci olurken, SPD ise ancak yüzde 16 oy alabildi. Böylece SPD eyalet tarihinin en düşük oyunu almış oldu. Seçimlerin ikinci partisi ise oylarını beş yıl öncesinde göre yüzde 5,4 artırarak yüzde 18,3 oya yükselten Yeşiller oldu.Beş yıl öncesine göre yüzde 5,1 oy kaybettiği halde yüzde 6,4 oyla meclise girmeyi başaran Hür Demokrat Parti’nin (FDP) önümüzdeki dönem CDU ile koalisyon kurması bekleniyor.Daha önce eyalet parlamentosunda temsil edilen ırkçı-milliyetçi Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 1,5 oy kaybederek yüzde 4,4 ile barajın altında kaldı. Böylece parlamentoda yer almayacak.Eyalette Yeşiller’in kazandığı üç doğrudan milletvekillerinin dışındakileri CDU kazandı.