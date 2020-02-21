Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki ırkçı saldırgan, katliamdan 6 gün önce keşif yapmış /21 Şubat 2020 09:55

Almanya'daki ırkçı saldırgan, katliamdan 6 gün önce keşif yapmış

Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı saldırıyı gerçekleştiren saldırgan Tobias R’nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kameradan alınan fotoğrafta, ırkçı terörist Tobias R’nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor. 15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.
Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti
Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.


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