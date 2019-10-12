Almanya'daki ırkçı saldırıda 'Türk dönerci' ayrıntısı

Saldırı hakkında kamuoyuna daha geniş bilgiler aktarılmaya başlarken, önemli bir ayrıntı dikkat çekti.







Panorama-news 'in Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinden aktardığına göre saldırgan terörist kapıları kapalı olduğu için sinagoga giremeyince, muhtemelen Almanya için ikinci büyük düşman olarak gördüğü Türkleri hedef aldı.





Saldırgan sinagoga giremeyince aracına binip sinagogun yakınında gördüğü bir döner büfesine girerek burada bir cinayet işledi.





Saldırın ilk günlerinde döner büfesinde tesadüfen bulunan birinin kurşunlara hedef olduğu açıklanırken, görüntülerin ortaya çıkması ile saldırganının bilinçli olarak bir döner büfesini tercih ettiği ve burada bulunan bir kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.





Teröristin kafasına yerleştirdiği kamera ile yaptığı çekimler olayın tüm ayrıntılarını gözler önüne seriyor.







Görüntü ve ses kaydının yapıldığı kameradaki görüntülere göre terörist uzun süre sinagoga girip katliam yapmak için uğraşıyor. Kapılar açılmadığı için bomba koyarak kapıyı patlatmaya çalışıyor.





Ancak bunda da başarısız oluyor. Bu esnada yoldan geçen 40 yaşlarında bir kadını öldürüyor. Bu esnada bir çok Yahudi karşıtı sözler sarf ediyor.





Burda başarısız olacağını anlayan terörist aracına binip yoluna devam ediyor. Yolda bir Türk restoranı görünce duruyor ve “Döner mi alalım“ diyerek aracından iniyor.





Elindeki silahla döner büfesinin kapısındaki bir adamın üzerine iki el ateş ediyor. Adam içeri kaçıyor ve bir içecek otomatının arkasına saklanıyor.





İçeride bulunan başka birisi ise arka odalara giderek kurtuluyor. Stephan B. içerde otomatın arkasın saklanan bu şahsı tüm yalvarmalarına rağmen katlediyor.





Teröristin birinci hedefi Yahudiler olmakla birlikte, Türkleri ve Müslümanları da bir hedef olarak gördüğü anlaşılıyor. Öte yandan ırkçı saldırgan Sephan B.’nin internette yayınladığı manifestoda “Öncelikle daha az korunan bir cami ya da solculara ait bir ‘antifa’ (anti faşist hareket) kültür merkezine baskın yapmayı planlamıştım.” dediği bildirildi.





Saldırganın daha çok mültecilerin bulunduğu bir camiye eylem yapmayı düşündüğü ancak bir sinagoğu tercih ettiği bildiriliyor.