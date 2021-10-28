Almanya'daki kara para operasyonundan Türkiye çıktı

Türkiye'nin 'gri listeye' alınmasının ardından Almanya polisi, 18 kent ve ilçede kara para operasyonu düzenledi. Köln Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen baskının "ileri derece kara para aklama şüphesi" üzerine yapıldığı kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerin parayı Türkiye'ye kaçırdığından şüpheleniyor.





Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Asayiş Dairesi ve Gümrük Dairesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği baskınlarda ayrıca, haklarında tutuklama kararı bulunan iki Türk kökenli kişinin de gözaltına alındı.





Söz konusu kişilerin 46 ve 53 yaşlarında olduğu, birinin Düsseldorf, diğerinin de Duisburg kentlerinde ikamet ettiği belirtildi.





DW Türkçe'nin haberine göre; Eyalet Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı şüphelilerin tehlike oluşturma ihtimali bulunması nedeniyle üç noktaya düzenlenen baskınlara özel polis timlerinin de katıldığı belirtildi.





Yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin bir yıldır izlendikleri belirtilerek, 2019 yılından bu yana kuryeler vasıtasıyla hava ve kara yolunu kullanarak suç eylemlerinden elde edildiği belirtilen nakit paraların İstanbul'a nakledildiği belirtildi.





Paraların Bochum ve Ratingen kentlerindeki depolarda teslim alındığı ve ardından sayılıp paketlenerek kuryelere teslim edildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.





Emniyet, şimdiye dek söz konusu kuryelerin yurt dışına çıkarmaya çalıştığı 6 milyon 764 bin 575 avronun ele geçirildiğini belirtti. Baskınlara Avrupa polis teşkilatı EUROPOL de destek verdi.





Türkiye geçen haftalarda, FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için "gri liste"ye alınmıştı.