Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'daki korkunç aile katliamının altından bakın ne çıktı!.. /09 Aralık 2021 11:51

Almanya'daki korkunç aile katliamının altından bakın ne çıktı!..

Almanya'da, 4, 8, 10 yaşlarındaki üç kızını ve eşini vurduktan sonra intihar eden Devid R. ile ilgili yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

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Brandenburg eyaletindeki kasabada, 4, 8 ve 10 yaşlarındaki üç kız çocuğu ile eşini vurarak öldüren, sonra da intihar eden Devid R. (40) ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Devid R.‘nin, aşı olmayı reddettiği, eşini de buna zorladığı ve onun sahte aşı pasaportu aldığı öğrenilince de paniğe kapıldığı ortaya çıkmıştı.

Cani babanın, sık sık aşı karşıtları denilen “Querdenker”lerin toplantılarına katıldığı ve giderek radikalleştiği ortaya çıktı.

TOPLANTILARDA RADİKALLEŞTİ

Markische Allgemeine isimli haber portalı, babanın aşı karşıtlarıyla toplantılarını, paylaşımlarını yazdı. “Gerekirse kendimi her türlü yolla kollamaya hazırım. Beni de etkilememesine çalışıyorum ama üç çocuk babasıyım ve etkileri giderek yaklaşıyor. Her ne gelirse gelsin, ailem için en güçlüsü olacak” gibi mesajlar yazan Devid R.‘nin psikolojik durumu da araştırılıyor.
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