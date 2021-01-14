Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki mücadelenin başındaki isimden önemli açıklamalar: Birkaç ay daha sabredin /14 Ocak 2021 17:37

Almanya'daki mücadelenin başındaki isimden önemli açıklamalar: Birkaç ay daha sabredin

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında önemli çağrılarda bulundu. İngiltere, İrlanda ve Güney Afrika’da virüsün çok hızlı bulaşan yeni mutasyonuna karşı uyaran Prof. Wieler, Almanya’da da görülen yeni türün seyahatlerle ülkeye girdiğine dikkat çekti ve “Mecbur olmadıkça seyahat etmeyin” dedi.

SHABER3.COM

Virüsün yeni türünün Almanya’daki mevcut durumu hakkında kesin bir şey söylemenin şu anda mümkün olmadığını belirten Prof: Wieler, şunları söyledi: “Eğer Almanya’da da kök salarsa, vaka sayısı çok hızlı patlar, durum daha da kötüleşir. Vaka sayısını düşürmek için sosyal temasın çok daha fazla azalması gerekir. Birkaç ay daha sabredin. Bu yılın sonunda bu salgını kontrol altına alacağız. FFP2 maskelerinin doğru kullanılması halinde virüsün bulaşması yüzde 97 oranında önlenebilir. Önlemlerin sonuçlarını gelecek hafta çok daha iyi görebiliriz. Ancak yoğun bakımdaki hasta sayısındaki azalmayı iyi bir haber olarak değerlendirebiliriz.”

MERKEL ENDİŞELİ
Virüsün yeni mutasyonu Başbakan Angela Merkel’i de çok endişelendiriyor. Merkel’in 25 Ocak’ta planlanan eyalet başbakanlarıyla korona zirvesini acilen öne çekmek istediği bildirildi. Başbakanlığın bu yönde eyalet başbakanlarına pazar ya da pazartesi günü kriz zirvesi yapmak, önlemlerin süresini uzatmak ve daha da sertleştirmek için baskı uyguladığı kaydedildi. Okullarda öğrencilerin virüsü yaydığının artık bilindiği, bu nedenle okullarda derslerin dönüşümlü yapılması ve sınıfların yarı yarıya azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.
Koronavirüsten ölenlerin sayısının 42 bine ulaştığı Almanya’da 25 bininin son 6 hafta içinde öldüğü açıklandı. Mart ayında koronavirüsten ölenlerin sayısının yüzde 30 olduğuna, son 6 haftada bu oranın yüzde 60’a çıktığına dikkat çekildi. Koronavirüsten en çok ölenlerde Bavyera’da Tirschenreuth, Saksonya’da Görlitz, Ostersgebirge bölgesi, Meissen kenti başı çekiyor.

EKONOMİDE DERİN KRİZ
Koronavirüs Alman ekonomisini de derin vurdu. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre gayrisafi milli hasıla geçen yıla kıyasla yüzde 5 düştü. Belediyelerin giderleri geçen yıldan 158.2 milyar euro daha fazla oldu. Açık yüzde 4.8’e yükseldi. Devletin vergi gelirleri de bir yıl öncesine kıyasla yüzde 8 azaldı. Almanya’nın ihracatı yüzde 9.9 oranında düştü. Özel tüketim yüzde 6 geriledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'daki mücadelenin başındaki isimden önemli açıklamalar:... Sonraki Haber >>

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:12:47