Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki 'NSU 2.0 imzalı mektup skandalında' yeni gelişme /27 Temmuz 2020 17:36

Almanya'daki 'NSU 2.0 imzalı mektup skandalında' yeni gelişme

Hessen polisinin karıştığı ırkçı tehdit mektuplarıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

SHABER3.COM

Almanya'da 8 ayrı eyalette NSU 2.0 imzalı 69 ırkçı tehdit mektubu gönderildiği tespit edildi. Tehdit mektubu gönderilenler arasında siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçılar var.  Yürütülen soruşturmada, tehdit mektuplarının gönderildiği üç kişiye ait bilgilerin Hessen polisine ait üç ayrı bilgisayarda sorgulandığının ortaya çıktığına Hessen Eyaleti Polis Müdürü istifa etmek zorunda kalmıştı . Soruşturmayı yürüten Frankfurt savcılığı bir eski polis memure ve eşinin göz altına alındığını duyurdu. Bavyera eyaletinde eskiden polis olarak çalışan 63 yaşındaki kişi ile 55 yaşındaki eşinin bir çok mektup olayının arkasında olduğuna inanılıyor. 
Aşırı sağcılarla daha önce de bağlantılı olduklarından şüphenilen çift bir süre sonra serbest bırakıldı. Ancak haklarında soruşturma devam ediyor 

Neredeyse 70 tehdit mektubu biliniyor

Cumhuriyet savcısı, Çiftin evinin araması sırasında ele geçirilen delillerin  değerlendirilmesi için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu da açıkladı 

Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth  geçen hafta yaptığı açıklamada , Hessen eyaletinde tehdit mektubu alan dokuz kişiden beşinin eyalet emniyet birimlerinin desteğiyle bulunduğunu, eyalette tehdit mektubu alan diğer dört kişinin de güvenlik ve yargı mensupları olduğunu açıklamıştı .
Hessen polis bilgisayarlarında mektupların gönderildiği diğer kişiler için başka sorgulama yapılmadığını söyleyen Beuth, diğer eyaletler ve Federal Emniyet Teşkilatı ile bağlantıda olduklarını da sözlerine ekledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'daki 'NSU 2.0 imzalı mektup skandalında' yeni gelişme Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:07:16