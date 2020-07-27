Almanya'daki 'NSU 2.0 imzalı mektup skandalında' yeni gelişme

Almanya'da 8 ayrı eyalette NSU 2.0 imzalı 69 ırkçı tehdit mektubu gönderildiği tespit edildi. Tehdit mektubu gönderilenler arasında siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçılar var. Yürütülen soruşturmada, tehdit mektuplarının gönderildiği üç kişiye ait bilgilerin Hessen polisine ait üç ayrı bilgisayarda sorgulandığının ortaya çıktığına Hessen Eyaleti Polis Müdürü istifa etmek zorunda kalmıştı . Soruşturmayı yürüten Frankfurt savcılığı bir eski polis memure ve eşinin göz altına alındığını duyurdu. Bavyera eyaletinde eskiden polis olarak çalışan 63 yaşındaki kişi ile 55 yaşındaki eşinin bir çok mektup olayının arkasında olduğuna inanılıyor.



Aşırı sağcılarla daha önce de bağlantılı olduklarından şüphenilen çift bir süre sonra serbest bırakıldı. Ancak haklarında soruşturma devam ediyor





Neredeyse 70 tehdit mektubu biliniyor





Cumhuriyet savcısı, Çiftin evinin araması sırasında ele geçirilen delillerin değerlendirilmesi için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu da açıkladı





Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth geçen hafta yaptığı açıklamada , Hessen eyaletinde tehdit mektubu alan dokuz kişiden beşinin eyalet emniyet birimlerinin desteğiyle bulunduğunu, eyalette tehdit mektubu alan diğer dört kişinin de güvenlik ve yargı mensupları olduğunu açıklamıştı .

Hessen polis bilgisayarlarında mektupların gönderildiği diğer kişiler için başka sorgulama yapılmadığını söyleyen Beuth, diğer eyaletler ve Federal Emniyet Teşkilatı ile bağlantıda olduklarını da sözlerine ekledi.



