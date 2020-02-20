Almanya'daki saldırı ile ilgili yeni gelişmeler: Saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı dehşete düşüren saldırılar dün akşam yerel saatle 22:00 sıralarında Hessen eyaletinde Frankfurt’un 25 kilometre doğusundaki Hanau şehrinde meydana geldi.





İsminin "Tobias R." olduğu iddia edilen saldırgan, Türkiye kökenlilerin ağırlıkta olduğu Hanau şehrinde önce “Midnight” adlı bir nargile kafeyi, ardında da Arena Bar & Cafe adlı başka bir mekânı silahla bastı.





9 kişiyi katleden zanlı ardından kayıplara karıştı.





SALDIRGAN ÖLÜ BULUNDU







Alman medyası saldırganın saldırı mekânlarına yakın bir apartman dairesinde ölü ele geçirildiğini, yanında bir kişinin daha ölü bulunduğunu duyurdu.





Saldırganın annesini öldürüp intihar ettiği düşünülüyor. Evde bir itiraf mektubu ile video bulunduğu bildirildi. Saldırının neden gerçekleştirildiği ise henüz tespit edilebilmiş değil.





VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI





Alman basını, Tobias R. isimli saldırganın evinde bir video çekip bunu birkaç gün önce YouTube’a yüklediğini yazdı.





Alman basını, “Bu sabaha kadar internet üzerinden izlenebilen video bir evde çekildi. Videoda Tobias R, ABD’nin yer altında askeri üsleri var ve burada çocuklara işkence yapılıyor ve öldürülüyor. Burada şeytanlara tapılıyor. Amerikan vatandaşları uyanmalı ve bunlarla savaşmalı.” diyor.





Videoda Almanya’da muhtemel bir saldırı hakkında bir açıklama olmaması dikkat çekti.





Videoyu değerlendiren uzmanlar, saldırganın videoda çok sakin ve düzgün konuştuğunu aktarırken, İngilizcesinin akıcı olduğu belirtildi.





Videoda farklı komplo teorilerinden bahseden Tobias R.’ın sesler duyduğu ve bebeklikten itibaren izlendiğini söylediği belirtiliyor.













Federal Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.

