Almanya'daki seçimler, Euro'yu güçlendirdi

Hem euro hem de Alman hisse senedi piyasaları, hafta sonu Almanya'da yapılan erken seçimlerin sonuçlarından etkilenecek gibi görünüyor. Euro, Pazartesi günkü Asya seansında son iki ayın en yüksek seviyesi olan 1,05'in üzerine çıkarken, Avrupa hisse senedi piyasaları vadeli işlem fiyatlarına göre daha yüksek açılacak.



Seçim sonuçları ve koalisyon olasılıkları



Sandık çıkış anketlerine göre, yayıncı ARD'nin tahmin ettiği sonuçlar büyük ölçüde beklentilerle örtüşüyor. Merkez sağ Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU) yüzde 28,5 ile en çok oyu alırken, onu yüzde 20,7 ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) takip etti. Şansölye Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana aldığı en kötü oy oranı (yüzde 16,5) ile üçüncü sırada yer alırken, Yeşiller yüzde 11,7'de kaldı. Hür Demokratlar (FDP) ve Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) oyların sırasıyla yüzde 4,4 ve yüzde 4,9'unu alarak parlamentoda temsil için gerekli olan yüzde 5 barajını kıl payı kaçırdı.



Büyük koalisyon senaryosu



Nihai sonuç partiler arası müzakerelere bağlı olmakla birlikte, muhtemel sonuç CDU/CSU ve SPD tarafından kurulacak ve muhtemelen üçüncü bir parti olan Yeşiller'in de katılacağı bir koalisyon hükümeti. Böyle bir oluşumun, 2009 yılında yürürlüğe giren ve bütçe açığını ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 0,35'i ile sınırlayarak hükümetin borçlanmasını kısıtlayan bir mali kural olan Almanya'nın "borç freninde" reform yapılmasının önünü açması bekleniyor.



Ekonomik beklentiler



Almanya ekonomisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle artan enerji fiyatlarıyla mücadele ederek 2024 yılında iki yıl üst üste daraldı. Bu arada, hükümet harcamalarındaki kısıtlamalar yatırımların azalmasına ve askeri genişlemenin sınırlı kalmasına yol açarak Avrupa'nın eski ekonomik güç merkezini bloğun en gerisinde bıraktı. Yeni hükümetin ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerini ve Almanya'nın savunma harcamalarını arttırması yönündeki çağrılarını da ele alması gerekecek.



Euro ve DAX'ın güçlenmesi



Pek çok analiste göre, hem euro hem de Alman borsaları, seçim iyimserliği nedeniyle kısa vadede olumlu bir ivme kazanacak. Yeni hükümetin Almanya ekonomisini yeniden canlandırması ve ülkeye daha fazla yatırım fonu çekmesi bekleniyor. Euro, seçim öncesinde geçen hafta ABD doları karşısında 1,05 seviyesini aştı. Almanya'nın borsa göstergesi DAX, bu yıl yüzde 15 yükseldikten sonra geçen hafta ivme kaybetti. Düşüş, Trump'ın otomobiller, eczacılık ürünleri ve bilgisayar çiplerine yönelik gümrük vergisi planlarını açıklamasıyla tetiklendi. Almanya'nın en büyük silah üreticisi Rheinmetall'in hisseleri bu yıl yüzde 44 artış gösterdi. Yeni Alman hükümetinin askeri harcamaları artıracağı yönündeki beklentilerin bu sektörde daha fazla kazanç sağlaması muhtemel.