Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'daki sel felaketinde bilanço kabarıyor: 141 ölü /17 Temmuz 2021 22:42

Almanya'daki sel felaketinde bilanço kabarıyor: 141 ölü

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 141’e yükseldiği bildirildi.

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Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 98’e çıktığı belirtildi.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 43 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 141'e yükseldi.

Açıklamada, 670 kişinin de yaralandığı, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Bu arada, İtfaiye Birliği'nden (VdF) yapılan açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya’da sel felaketinde hayatını kaybedenler arasında 4 itfaiyecinin olduğu bildirildi.

Başbakan Angela Merkel’in ise yarın Rheinland-Pfalz eyaletinin selden etkilenen Schuld beldesini ziyaret edeceği açıklandı.

Öte yandan, selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, suyun çekildiği yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı.

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