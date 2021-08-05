Almanya'daki sel mağdurlarına yardım eli





Almanya’nın yaşadığı son 200 yılın en şiddetli sel felaketinin yaralarının sarılmasında Hizmet gönüllüleri sahada aktif olarak görev yaptı. Bir taraftan enkaz ve temizlik işi, diğer yandan mağdurlara sıcak çorba ve yemek. Kadın, erkek 400’e yakın Hizmet gönüllüsü günlerce çalıştı. Selin yaraları büyük ölçüde sarılıyor. Bir taraftanda da yardım faaliyetleri hız kesmiyor.

Baden Württemberg eyaletinin Aalen şehrinde bulunan Akademie Derneği 2010 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Başkanlığını Mehtap Derin’in yaptığı dernek, kültür ve diyalog faaliyetleri yapıyor. Şehirdeki yetkililerle yakın işbirliği yapan dernek, sel mağdurlarına yardım eli uzatmak için Alman Kızılhaçı’nın (Deutsche Rote Kreuz) temsilciliğinin kapısını çaldı. Gerisini Mehtap Derin’den dinleyelim; ‘Kızılhaç temsilcisi Sabine Nemesch’e telefon edip, mağdurlara yardım etmek istediğimizi söyledim. Önceden yakın diyalogumuzun olduğu biriydi. Çok memnun oldu. Yaptığımız börek ve pastaları şehrin merkezinde açacağımız standda satabileceğimizi söyledi. Bir hafta içinde organize olduk. Biz yaptığımız pasta ve börekleri sattık, onlar Kızılhaç kumbaralarıyla yardım topladı.’









Yine bu noktada sözü Mehtap Derin’e bırakalım, ‘Akşam saatlerinde beni Sabine Hanım aradı. Çok mutluydu. Kumbaralardan tam 850 Euro çıktığını söyledi. Daha önceki yardım kampanyalarında en fazla 200 Euro topladıklarını, ilk kez bu kadar yüksek bir rakama ulaştıklarını ifade etti. Ben ise ‘Ne kadarlık satış yaptığımız sürpriz, yarın söyleceğim’ dedim. Bizim kasadan 1300 Euro çıktığını öğrendiklerinde daha da mutlu oldular. Düzenledikleri bir çekle, topladığımız 2150 Euro’yu mağdurlara ulaştırılması için Alman Kızılhaçı’na teslim ettik.’











Mehtap Derin, Akedemie Derneği’nin bölgede tanınan bir kurum olduğunu belirterek, ‘Bizimle işbirliği yaptıkları için Alman Kızılhaçı temsilcileri çok pozitif tepkiler aldıklarını söylediler. Bundan sonra bu tür faaliyetler için birlikte çalışma teklifinde bulundular. Mağdurlara bir nebze yardımcı olacağımız için biz de çok mutlu olduk’ diye konuştu.