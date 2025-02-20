İşte Almanya'daki siyasi partileri. anlama rehberi

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) / Hristiyan Sosyal Birlik (CSU)



Partinin rengi: Siyah

Genel başkanı: Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU)

Başbakan adayı: Friedrich Merz

Üye sayısı: 363 bin 100 (CDU), 131 bin (CSU)

Seçmen kitlesi: Merkez sağdaki CDU ve sadece Bavyera eyaletinde örgütlü kardeş parti CSU, özellikle 60 yaş üstü nüfus arasında popüler. Parti tabanını genelde düzenli olarak kiliseye giden, kırsal bölgelerde yaşayan kişiler oluşturuyor. Sanayi temsilcileri, küçük işletme sahipleri ve orta-alt eğitim seviyesine sahip Almanların tercihi Hristiyan Birlik partileri oluyor.

2021'de aldığı oy: Yüzde 24,1

Tarihi: İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Batı Almanya'da kurulan CDU, savaş sonrası dönemin en etkili partisi oldu. Partinin başbakanlarından Konrad Adenauer, Helmut Kohl ve Angela Merkel, Almanya'nın siyasi ve ekonomik dönüşümünde önemli rol oynadı.

Nerede duruyor?: Parti, kurumlar vergisinin azaltılmasından yana. Göç politikalarında katı olunmasını savunuyor ve Avrupa ile ABD'yi Almanya'nın geleneksel ortakları olarak görüyor.

Koalisyon için ilk tercihi: FDP



Sosyal Demokrat Parti (SPD)



Partinin rengi: Kırmızı

Genel başkanı: Saskia Esken, Lars Klingbeil

Başbakan adayı: Olaf Scholz

Üye sayısı: 365 bin

Seçmen kitlesi: Geleneksel olarak işçiler ve sendikalara yakın olan partinin tabanı, özellikle Almanya'nın batısında, yoğun nüfuslu sanayi eyaletlerinde popüler.

2021'de aldığı oy: Yüzde 25,7

Tarihi: 1875'te kurulan SPD, Almanya'nın en eski siyasi partisi. Nazi Almanyası döneminde SPD'li siyasetçiler toplama kamplarına gönderildi. Angela Merkel hükümetlerinde koalisyon ortağı olan parti, Olaf Scholz ile 2021'de iktidara geldi.

Nerede duruyor?: SPD, asgari ücret artışı gibi sosyal politikalara öncelik veriyor. Zenginleri daha çok vergilendirmek ve düşük ile orta gelir grubu üzerindeki vergi yükünü azaltmayı hedefliyor.

Koalisyon için ilk tercihi: Yeşiller



Yeşiller



Partinin rengi: Yeşil

Genel başkanı: Franziska Brantner, Felix Banaszak

Başbakan adayı: Robert Habeck

Üye sayısı: 150 bin

Seçmen kitlesi: Özellikle iyi eğitimli, şehirli kişiler. Üniversitelerin bulunduğu kalabalık şehirler parti için oy deposu niteliğinde.

2021'de aldığı oy: Yüzde 14,8

Tarihi: 1980'lerdeki çeşitli toplumsal protesto hareketlerinden doğan parti, nükleer santrallerin yasaklanmasından eşcinsel haklarına birçok konuda sokaklara döküldü.

Nerede duruyor?: Parti, altyapının geliştirilmesine önem veriyor ve bunun için borç alınmasından yana. Yenilenebilir enerji ve petrolle çalışan otomobillere kademeli yasak partinin temel kaygıları arasında.

Koalisyon için ilk tercihi: SPD



Hür Demokrat Parti (FDP)



Partinin rengi: Sarı

Genel başkanı: Christian Lindner

Üye sayısı: 71 bin 800

Seçmen kitlesi: Piyasa yanlısı neo-liberal bir parti olan FDP'nin en büyük destekçileri işletme sahipleri, avukat ve diş hekimi gibi profesyoneller.

2021'de aldığı oy: Yüzde 11,5

Tarihi: Parti, Federal Cumhuriyetin başından beri Alman siyasetinde önemli bir yere sahip.

Nerede duruyor?: Kişisel özgürlükleri destekliyor, devletin gücünün sınırlanmasından yana. Vergi indirimlerini destekliyor ve Avrupa yanlısı.

Koalisyon için ilk tercihi: CDU



Sol Parti



Partinin rengi: Kırmızı

Genel başkanı: Ines Schwerdtner, Jan van Akten

Üye sayısı: 85 bin

Seçmen kitlesi: Geleneksel olarak Doğu Almanya'da güçlü, ancak 2015'ten beri bu bölgelerde aşırı sağcı AfD güçleniyor.

2021'de aldığı oy: Yüzde 4,9

Tarihi: Sol Parti 2007'de kurulmuş olsa da kökleri daha eskiye dayanıyor.

Nerede duruyor?: Alman ordusunun yurt dışındaki faaliyetlerine karşı çıkan tek büyük parti. NATO'dan ayrılmayı savunuyor.

Koalisyon için ilk tercihi: SPD, Yeşiller



Almanya için Alternatif (AfD)



Partinin rengi: Açık mavi

Genel başkanı: Tino Chrupalla, Alice Weidel

Başbakan adayı: Alice Weidel

Üye sayısı: 52 bin

Seçmen kitlesi: Yeşiller hariç tüm büyük partilerden oy çekti. Özellikle orta ve düşük gelir grubunda başarılı. Almanya'nın doğusu kalesi.

2021'de aldığı oy: Yüzde 10,3

Tarihi: AfD, 2013 yılında ortak para euro ve Avrupa Birliğine karşı politikalarla kuruldu. 2015'te göç karşıtı söylemi benimsedi.

Nerede duruyor?: Ulusalcı, göç ve İslam karşıtı olan parti, "geleneksel" Alman değerlerini korumak istiyor. İklim değişikliğinde insan etkisini reddediyor.



Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW)



Renk: Menekşe moru

Genel başkanı: Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali

Üye sayısı: Bin civarı

Seçmen kitlesi: Genelde Almanya'nın doğusundaki bölgelerde yaşayan eski Sol Parti ve AfD seçmenleri.

Tarihi: Sol Parti'den ayrılanlar tarafından 2024 yılında kuruldu.

Nerede duruyor?: Ekonomi konularında sol politikalar benimserken; göç ve iklim konularında aşırı sağa yakın. Ukrayna'ya silah yardımlarına karşı, savaştan Rusya'yı değil NATO'yu sorumlu tutuyor. Gazze için ise "açık hava hapishanesi" diyor.

