Almanya'daki Tesla satışları dibe çakıldı

Uzmanlar, bu düşüşün nedenleri arasında Elon Musk'ın ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a ve Almanya'daki aşırı sağcı AfD'ye verdiği desteğin yarattığı imaj sorununu gösteriyor. Musk, 23 Şubat'taki erken genel seçimler öncesinde AfD'ye ve başbakan adayı Alice Weidel'e güçlü destek vermişti.

Ocak ayında da Tesla'nın satışları yaklaşık yüzde 60 oranında düşüş göstermişti.Bununla birlikte, bazı alıcıların yeni Tesla Model Y'yi bekliyor olabileceği de belirtiliyor. Almanya'da Şubat ayında toplam 35 bin 949 bataryalı elektrikli otomobil satışı gerçekleşti ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,8'lik bir artışa işaret ediyor.