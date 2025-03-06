Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'daki Tesla satışları dibe çakıldı /06 Mart 2025 08:29

Almanya'daki Tesla satışları dibe çakıldı

Almanya'da Tesla marka elektrikli otomobillerin satışı düşüşte. Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'nun verilerine göre, Şubat ayında Tesla satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,3 oranında azaldı ve sadece 1429 araç trafiğe tescil edildi.

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Ocak ayında da Tesla'nın satışları yaklaşık yüzde 60 oranında düşüş göstermişti.


Uzmanlar, bu düşüşün nedenleri arasında Elon Musk'ın ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a ve Almanya'daki aşırı sağcı AfD'ye verdiği desteğin yarattığı imaj sorununu gösteriyor. Musk, 23 Şubat'taki erken genel seçimler öncesinde AfD'ye ve başbakan adayı Alice Weidel'e güçlü destek vermişti.

Bununla birlikte, bazı alıcıların yeni Tesla Model Y'yi bekliyor olabileceği de belirtiliyor. Almanya'da Şubat ayında toplam 35 bin 949 bataryalı elektrikli otomobil satışı gerçekleşti ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,8'lik bir artışa işaret ediyor.
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