Almanya'daki tren kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

DW'ningöe, Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Garmisch-Partenkirchen bölgesinde cuma günü bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.Bölgeden sorumlu polis teşkilatının başkan yardımcısı Frank Hellwig, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortanca vagonun kaldırılması sonucu bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yaralı sayısının da 44'e yükseldiği, çok sayıda kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Kaza sonrası yapılan açıklamda, dört kişinin hayatını kaybettiği en az 30 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.Deutschland | Tote bei Zugunglück in OberbayernDeutschland | Tote bei Zugunglück in OberbayernFotoğraf: Uwe Lein/dpa/picture allianceKaza bölgesini ziyaret eden Bavyera Başbakanı Markus Söder, kazayı "akıl almaz bir olay" olarak nitelendirdi. Söder, böyle bir felaketin her zaman bir şok olduğunu ve "kalbe saplanmış bir hançer" olduğunu ifade etti.Çok sayıda öğrencinin de bulunduğu trenin neden raydan çıktığı belirsizliğini koruyor.