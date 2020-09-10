Almanya'daki Türk profesör: Aşı mükemmele yakın, kasımda onaya hazır

Prof. Dr. Uğur Şahin geliştirdikleri "BNT162" isimli aşının mükemmele yakın olduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doz, 2021’de de 1,3 milyar doz sağlamayı planladıklarını belirtti.







Aşının hem genç yetişkinlerde hem de yaşlılarda antikor tepkilerinin şimdiye kadar en az yan etki ile güçlü olduğunu ispatladığını iddia eden Prof. Dr. Şahin, şöyle devam etti: “Güvenli bir ürünümüz olduğuna inanıyorum ve bence bu aşı etkili olacak. Ülkeler acil kullanım için bu aşılara yakında izin verecektir. Sık sık ateş görmüyoruz."





Hürriyet'in haberine göre Şahin, "Aşı denemelerine katılanların yalnızca küçük bir kısmında ateş var. Ayrıca baş ağrısı veya yorgunluk hissi gibi çok daha düşük semptomlar görüyoruz.” diye konuştu.





AMERİKA İLE 1,95 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA





Amerika Birleşik Devletleri (ABD), temmuz ayında 100 milyon doz Cıovid-19 aşısı üretmek için Pfizer ile 1,95 milyar dolarlık (16,6 milyar TL) bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu.





ABD Başkanı Donald Trump da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının 3 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kadar hazır olacağını söyleyerek bu tarihi vurgulamıştı.





Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre Pfizer ve BioNTech’in aşısı, dünya çapında yapılan klinik denemelerdeki 34 aşıdan biri. Aşı için piyasaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz 3 denemelerine temmuz ayında başlanmıştı.



