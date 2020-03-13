Almanya'daki vakalarda bir gün içinde yüzde 10 artış

Almanya'da vaka sayısı bir gün içinde yaklaşık yüzde 10 arttı
Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Cuma günü koronavirüs vakası 2 bin 369 olarak belirlendi. Enstitü Başkanı Wieler, vaka sayısında bir önceki güne göre artışın yaklaşık yüzde 10 olduğuna dikkat çekti.
Alman Futbol Ligi maçların askıya alınmasını tavsiye etti
Alman Futbol Ligi (DFL) yönetimi 1'inci ve 2'inci futbol liglerindeki maçların gelecek Salı gününden 2 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiyesinde bulundu. Bu hafta sonunda ise maçlar planladığı gibi seyircisiz oynanacak.
Bazı eyaletler okulları tatil etti
Almanya'nın Berlin, Saar ve Bavyera eyaletinde salgın nedeniyle okulların ve kreşlerin kapatılması kararı alındı. Bu üç eyalette Paskalya tatili ile birlikte 20 Nisan'a kadar okul ve kreşler kapatılacak. Okullar tatil edilerek toplu ulaşımın da azaltılması hedefleniyor