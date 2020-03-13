Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki vakalarda bir gün içinde yüzde 10 artış /13 Mart 2020 13:18

Almanya'daki vakalarda bir gün içinde yüzde 10 artış

Koronavirüsten ölümler dünyada 4 bini aştı. Hastalığın yayılmasını engellemek için alınan önlemler artırılıyor. Almanya'daki vakalarda bir gün içinde yüzde 10 artış kaydedildi.

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Almanya'da vaka sayısı bir gün içinde yaklaşık yüzde 10 arttı

Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Cuma günü koronavirüs vakası 2 bin 369 olarak belirlendi. Enstitü Başkanı Wieler, vaka sayısında bir önceki güne göre artışın yaklaşık yüzde 10 olduğuna dikkat çekti. 

Alman Futbol Ligi maçların askıya alınmasını tavsiye etti

Alman Futbol Ligi (DFL) yönetimi 1'inci ve 2'inci futbol liglerindeki maçların gelecek Salı gününden 2 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiyesinde bulundu. Bu hafta sonunda ise maçlar planladığı gibi seyircisiz oynanacak. 

Bazı eyaletler okulları tatil etti 

Almanya'nın Berlin, Saar ve Bavyera eyaletinde salgın nedeniyle okulların ve kreşlerin kapatılması kararı alındı.  Bu üç eyalette Paskalya tatili ile birlikte 20 Nisan'a kadar okul ve kreşler kapatılacak. Okullar tatil edilerek toplu ulaşımın da azaltılması hedefleniyor 

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