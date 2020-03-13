Almanya'daki vakalarda bir gün içinde yüzde 10 artış

Almanya'da vaka sayısı bir gün içinde yaklaşık yüzde 10 arttı

Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Cuma günü koronavirüs vakası 2 bin 369 olarak belirlendi. Enstitü Başkanı Wieler, vaka sayısında bir önceki güne göre artışın yaklaşık yüzde 10 olduğuna dikkat çekti.

Alman Futbol Ligi maçların askıya alınmasını tavsiye etti





Alman Futbol Ligi (DFL) yönetimi 1'inci ve 2'inci futbol liglerindeki maçların gelecek Salı gününden 2 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiyesinde bulundu. Bu hafta sonunda ise maçlar planladığı gibi seyircisiz oynanacak.



