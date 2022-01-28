Almanya'daki 'Yeni Vaka' sayılarında patlama yaşanıyor

Almanya nüfusunun yarısından fazlasına hatırlatma aşısı yapıldı





Hatırlatma dozu Avrupa'da hastaneye kabulleri 800 bin kadar azaltabilir





İngiltere ve Danimarka koronavirüs önlemlerini büyük oranda gevşetiyor







Almanya'da ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ikinci yıl dönümünde, son 24 saat içerisinde kaydedilen yeni vaka sayısı rekor kırarak 200 binin üzerine çıktı.Almanya'da salgın verilerini izleyen ve hükümete danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, koronavirüse bağlı Covid-19 vakalarında bir rekor kırılarak bir gün içerisinde 203 bin 136 yeni vaka kayıtlara geçti. Bu rakam Çarşamba günü 164 bin olarak açıklanırken, bir önceki hafta Perşembe günü 133 bin 536 olarak kaydedilmişti.RKI ayrıca, yedi günde 100 bin kişi başına yeni vaka sayısını gösteren insidans değerinin de ilk defa binin üzerine çıkarak 1017,4 olduğunu açıkladı. Bu değer bir önceki hafta Perşembe günü 638,8 olarak açıklanmıştı.Omicron varyantının ülkede hızla yayılmasına karşılık yürütülen kampanya kapsamında Almanya nüfusunun yarısından fazlasına hatırlatma aşısı yapıldı. RKI tarafından Perşembe günü yapılan bir başka açıklamaya göre, 83 milyondan fazla nüfusa sahip Almanya'da 43 milyon insana koronavirüse karşı hatırlatma dozu yapıldı. Bu, toplumun yüzde 51,7'sinin bu aşıyı olduğu anlamına geliyor.Almanya'da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 27 Ocak 2020 tarihinin üzerinden iki yıl geçerken, bu sürede Almanya'da toplam 9 milyon 200 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi ve 117 binden fazla insan da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Almanya'da en az bir doz aşı olanların sayısı 62,9 milyon, yani toplumun yüzde 75,6'sıyken, tam doz yapılmış insanların oranı yüzde 73,7. Nüfusun yüzde 24,4'ü halihazırda aşısızken, bunların yüzde 4,8'ini 0-4 yaş arasındaki çocuklar oluşturuyor. Almanya'da bu yaş grubu için onaylanmış bir aşı bulunmuyor.Avrupa Birliği'nin sağlık kurumu olan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise hatırlatma aşılarının Avrupa'da koronavirüs nedeniyle hastaneye başvuruları en az yarım milyon azaltabileceğini belirtti. Açıklamada, "Ocak başında elde edilen hatırlatma dozu yükselişi Avrupa'da Omicron nedeniyle gelecekteki hastane başvurularını 500 bin ila 800 bin arasında azaltabilir" dendi.Açıklamada hatırlatma dozunun, tam doz aşılarını olanlara da yapılması durumunda hastaneye başvuruların 300 bin ila 500 bin arasında daha da azalacağı belirtildi. Veriler 27 AB üyesi ile Norveç, İzlanda ve Liechtenstein'ı kapsıyor. Yaklaşık 450 milyon olan AB nüfusunun yüzde 70'i tam doz aşılarını olurken neredeyse yarısı hatırlatma dozunu da olmuş durumda.Almanya'da aşı zorunluluğu getirilmesi tartışmaları devam ederken,İngiltere ve Danimarka koronavirüs önlemlerini gevşetiyor. İngiltere'de Perşembe günü itibarıyla kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu büyük ölçüde kaldırılırken, büyük etkinlikler ve gece kulüplerinde gösterilmesi gereken aşı kartı veya test sonucu ibrazı da artık kontrol edilmeyecek. Ancak ülkenin başkenti Londra'daki toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu devam edecek.Danimarka'da da önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere korona önlemleri gevşetiliyor. Burada da kapalı alanların çoğunda maske takma zorunluluğu ve aşı kartı veya test sonucu artık kontrol edilmeyecek. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bu adımı ülkede elde ettikleri yüksek aşılama nedeniyle ve koronavirüs konusundaki yetkili kurulun tavsiyesi doğrultusunda attıklarını kaydetti.