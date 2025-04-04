Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan 1,5 milyar euroluk silah ihracatına yeşil ışık /04 Nisan 2025 09:54

Almanya'dan 1,5 milyar euroluk silah ihracatına yeşil ışık

Almanya'da hükümetin yılın ilk üç ayında yaklaşık 1,5 milyar euroluk silah ihracatına izin verdiği açıklandı.

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Almanya Ekonomi Bakanlığı hükümetin 2025 yılının ilk çeyreğinde verdiği silah ihracatı izinleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre izin verilen ticaretin hacmi 1,5 milyar euro civarında. Geçen yılın aynı döneminde bu meblağ 5,2 milyar euro civarındaydı.

Alman yasalarına göre silah ihracatları kimi durumlarda hükümetin iznine tabi. 2025 yılının ilk üç aylık diliminde başlıca alıcı ülke, 537 milyon euroluk hacimle ve açık ara farkla Ukrayna oldu. Bu miktar toplamın yüzde 39'unu ifade ediyor. Ukrayna'yı 167 milyon euroyla Katar takip ediyor ve ardından Estonya, Slovakya ve İsveç geliyor. İsrail yaklaşık 28 milyon euroluk silah alımıyla 10'uncu sırada yer alıyor.

DW Türkçe'nin haberine göre ihraç izni verilen ürünlerin yaklaşık 845 milyon euroluk kısmını savaş silahları, yaklaşık 621 milyon euroluk kısmını da çeşitli teçhizatlar oluşturuyor. İzin verilen silahların yüzde 80'lik kesimi NATO ya da Avrupa Birliği ülkeleriyle bu ülkelere denk sayılan Ukrayna, Güney Kore, Japonya, İsviçre, Avustralya ve Singapur gibi ülkelere gönderilecek.

Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna'ya yapılan silah teslimatları da yılın ilk üç ayında geriledi. Ancak bütçe komisyonunda alınan son kararlar ve borçlanma önündeki engellerin kaldırılması için yapılan yasal düzenlemelerin silah ihracatlarını yeniden artıracağı öngörülüyor.

Ekonomi Bakanlığı açıklamasında hükümetin silah ihracatlarına izin verirken  alıcı ülkedeki "insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti" konularına özellikle dikkat etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca "İttifak ve güvenlik çıkarlarının, jeostratik konumun ve daha güçlü bir Avrupa silah işbirliğinin" ortaya çıkardığı gereklerin dikkate alındığı kaydedildi.
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