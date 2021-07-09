Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan 3 bölge için yeni seyahat önlemleri kararı /09 Temmuz 2021 20:13

Almanya'dan 3 bölge için yeni seyahat önlemleri kararı

Almanya Federal Hükümeti, salgın vakalarının arttığı tüm İspanya’yı, Mallorca ve Kanarya adalarını pazar günü itibarıyla riskli bölge ilan edecek.

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Almanya hükümetini koronavirüs salgını konusunda bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü, Almanların en çok tatil yaptığı İspanya, Mallorca ve Kanarya adalarının vaka sayılarının ciddi boyutlara ulaşmasının ardından riskli bölge ilan edilmesini tavsiye etti.

Federal hükümet, salgının birkaç hafta içinde hızlı artış gösterdiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni de risk bölgesi olarak sınıflandırmaya hazırlandığını duyurdu.

Pazar gününden sonra riskli bölge ilan edilen tüm bölgelerden Almanya’ya giriş yapacak yolcuların uçağa binmeden negatif test sonucunu taşımacı havayolu şirketine ibraz etmesi gerekiyor.

Test için alınan sürüntü örneğinin Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapılmadan en fazla 48 saat önce alınmış olması gerekiyor.
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