Almanya'dan 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık

Çarşamba günü Bakanlar Kurulu’nda ele alınması ve kararlaştırılması planlanan tasarıda yer alan ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.







Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, 26 Avrupa Birliği ülkesinin yanısıra AB’den çıkan İngiltere ve Schengen dahilindeki İzlanda, Norveç, İsviçre, Lichtensten olmak üzere 31 ülkeye seyahat uyarısının kaldırılması öngörülüyor.





Alman hükümetinin, Avrupa ülkelerinde tatil yapacak olanların Corona virüse karşı korunmasını öngören ortak kriterler düzenlenmesini istediği ve bu konuda söz konusu ülkelerle istişarelerin sürdüğü belirtildi. Bu kriterlerin başında, Almanya’da geçerli olan "Son yedi gün içinde 100 bin nüfusta en fazla 50 Corona virüs vakası" sınırı yer alıyor. Eyaletler arasında vaka ve ölü sayılarında çok büyük farklılıklar olan Almanya’da,100 bine 50 kriterinin aşılması durumunda, söz konusu bölgede Corona virüse karşı kaldırılan önlemlerin tekrardan alınması planlanıyor.





Almanya, ülkede geçerli olan sosyal mesafe, hijyen, maske ve dezenfektan gibi kuralların diğer ülkelerde de aynı şekilde uygulanmasını talep ediyor. Ayrıca seyahat için yeşil ışık yakılacak ülkelerin, tatile gelenlerin Corona virüse yakalanmaları durumunda tedavi imkânlarının neler olduğunu gösteren bir taslak sunmasını da istiyor. Dışişleri Bakanlığı, 15 Haziran’dan itibaren tüm bu kriterleri derleyerek, kendi internet sayfasında seyahat uyarısı yerine ülkeler hakkında tek tek riskleri içeren seyahat bilgilerini derleyecek.





Hükümetin taslağındaki ülkeler arasında Türkiye henüz yer almıyor. Geçen hafta Alman Dışişleri Bakanı Maas, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla telefonda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Ankara’da görüşerek, Türkiye’yle Almanya arasında seyahatlerin nasıl başlayabileceği konusunu ele aldılar.





Maas, bu görüşmelerden sonra "Türkiye’nin de yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden bir destinasyon olabilmesini diliyoruz. Ancak bunu zamanı geldiğinde, ciddi sağlık kriterlerini gözeterek değerlendireceğiz. Görüşmelerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.





Ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye’nin Alman turistleri ağırlamak için hazır olduğu mesajını verdi.





Aydın "Türkiye’de yetkili makamlar gerekli tüm önlemleri alıyor. Biz, federal hükümetin tüm bu gelişmeleri dikkate alarak karar vereceğinden eminiz. Türkiye turizm için AB üyesi birçok ülkeden açık ara daha iyi durumda ve gerekli önlemleri önceden aldı ve alıyor. Bu yüzden seyahat uyarısının kalkmamasını pek ihtimal dahilinde görmüyorum" dedi.





Alman basınında çıkan haberlerde, Alman turizm sektörünün Maas’la Çavuşoğlu arasındaki görüşmelere büyük umutlar bağladığı ve iki ülke arasında turizmi açacak özel bir anlaşma hazırlandığı iddia edilmişti.





Turizm sektörünün temsilcileri, Türkiye’ye yönelik seyahatlerin ve turizmin başlayabilmesi için en önemli konulardan birinin 14 günlük karantina uygulamasının devam edip etmeyeceği olduğu şeklinde görüş belirtmişti. Türk yetkililer ise yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelenlerin 14 günlük izolasyonlarının kaldırılacağını duyurmuştu.





Turizmden de sorumlu olan Alman Federal Ekonomi Bakanlığı ise, "Bu yaz Türkiye'de tatil yapmak mümkün olacak mı?" sorusunu yanıtlarken, halen belirsizliklerin sürdüğüne işaret etmişti.





Bakanlık sözcüsü, "Bu yıl kimin, hangi ülkelerde yaz tatili yapabileceği konusunda belirsizlik sürüyor. Federal Hükümetin Turizmden Sorumlu Özel Temsilcisi Thomas Bareiss'in de açıklamalarında dile getirdiği gibi bu sorunun yanıtı salgının seyrine bağlı. Bu nedenle şu aşamada nihai bir açıklama yapmak mümkün değil" ifadesini kullanmıştı.





Almanya’da yaz tatili dönemi geleneksel olarak Haziran ayının ortasından itibaren başlıyor. "Dünya seyahat şampiyonu" olarak bilinen Almanlar, tatil için genelde ülke içinden ziyade yurt dışını tercih ediyor. 2019’da yaklaşık 5 milyon Alman tatilini Türkiye’de geçirdi.