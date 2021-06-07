Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan AB için dikkat çeken talep /07 Haziran 2021 19:45

Almanya'dan AB için dikkat çeken talep

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği’nde dış politika kararlarında oy birliği ilkesinin kaldırılmasını talep etti.Maas, çevrim içi düzenlenen Alman Büyükelçileri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AB dış politikasının, veto edenler tarafından felç edilerek daha fazla rehin tutulmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

Bunu yapanların Avrupa'nın birlikteliğini riske attığını belirten Maas, "Bundan dolayı açık bir şekilde şunu söylemek gerekir; veto kaldırılmalı." dedi.Maas, bu konunun "Avrupa'nın Geleceği Konferansı" tartışmalarında önemli bir madde olacağını kaydetti.

AB, oy birliği ilkesi sebebiyle geçmişte bazı konularda net bir pozisyon alamadı veya kararlar ertelenmek zorunda kaldı.Son olarak Macaristan'ın vetosu nedeniyle İsrail'in saldırıları konusunda AB'de ortak açıklama yapılamamıştı.

Daha önce de Polonya ile Macaristan, oy birliği gerektiren bütçe ve kurtarma programını uzun süre veto etmiş, ardından Almanya'nın yürüttüğü müzakereler sayesinde oy birliği sağlanmıştı.

 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'dan AB için dikkat çeken talep Sonraki Haber >>

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:57:41