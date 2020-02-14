Almanya'dan ABD, Rusya ve Çin'e sert eleştiri

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD, Çin ve Rusya'yı izledikleri bencil siyaset nedeniyle uluslararası düzeni tehlikeye atmakla suçladı.







Cumhurbaşkanı Steinmeier, uluslararası güvenlik politikasının en önemli forumu olarak kabul edilen 56'ıncı Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada dünya siyasetindeki "yıkıcı dinamikler" konusunda uyarıda bulundu.





ABD Başkanı Donald Trump'ın "Her ülke nerede yer alacağına kendisi karar vermeli ve kendi çıkarlarını diğerler ülkelerin üzerinde görmeli" sloganı ile hareket ettiğini belirten Steinmeier, "Sanki herkes kendini düşündüğü zaman herşey düşünülmüş oluyor" şeklinde konuştu.





Bununla birlikte Steinmeier transatlantik işbirliğini övdü ve ABD ile ilişkilerin korunması gerektiğini vurguladı.





Steinmeier Rusya'yı da "uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek" Kırım'ı ilhak etmekle suçladı. Rusya'nın bu tutumunun Avrupa'daki barış ortamına ve istikrara zarar verdiğini ifade eden Steinmeier, "Askeri şiddet ve sınırların şiddet yoluyla değiştirilme çabaları Avrupa kıtasında yine politik bir araç haline geldi" diye konuştu.





Çin’e Uygur eleştirisi





Alman Cumhurbaşkanı konuşmasında Çin'e yönelik eleştirilerini de dile getirdi. Çin'in ekonomik alandaki yükselişi ile uluslararası bir aktör haline geldiğini kaydeden Steinmeier, "Ancak uluslararası hukuka yalnızca kendi çıkarlarına ters düşmediği durumlarda uyuyor" dedi. Müslüman azınlık Uygurlara yönelik kitlesel gözaltı raporlarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı, "Ülkelerindeki azınlıklara karşı eylemleri hepimizi rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.





Steinmeier, dünyadaki çatışma ortamlarının artmasının endişe verici bir duruma geldiğini de vurgulayarak, ülkelerin yeni bir "silahlanma yarışına" girebileceği uyarısında bulundu.





"Klasik güvenlik ikilemine geri dönüyoruz. Bunun sonucu, daha fazla kuşku, daha fazla silahlanma, daha az güvenlik olacaktır" diye konuşan Cumhurbaşkanı, halihazırda devam eden nükleer silahlanma tehlikesinin daha da büyüyeceğine ilişkin endişesini dile getirdi.





Steinmeier, ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak, özellikle küresel ısınma gibi dünya genelini ilgilendiren konularda uluslararası ilişkilerin gerekliliğine vurgu yaptı.





Münih Güvenlik Konferansı





Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te 1963'den beri düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı cuma günü başladı. 56'ıncı kez düzenlenen konferans, 16 Şubat'ta sona erecek. Konferansa 40 civarında devlet ve hükümet başkanı ile 70 kadar dışişleri ve savunma bakanı katılıyor. Katılımcılar, dünyanın değişik bölgelerindeki krizler, savunma ve dış politika konularını ele alacak. Konfensa Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor. Bayerischer Hof Oteli'nde gerçekleştirilen konferansa ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ve Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen de katılıyor.