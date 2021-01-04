Almanya'dan AB'ye Türkiye için İngiltere modeli önerisi





Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı Friedrich Merz, AB’nin Türkiye ile İngiltere örneğinde olduğu gibi bir ticaret anlaşması imzalaması gerektiğini söyledi.





15-16 Ocak'ta yapılacak CDU kongresinde parti genel başkanlığına adaylığını koyan üç isimden biri olan Merz, "Türkiye gibi ülkelere tam üye olmadan AB iç pazarına katılım imkanı sağlayacak, genişletilmiş bir Avrupa ekonomik bölgesinin hayata geçirilebileceğini” ifade etti.





Türkiye için uzun vadede AB üyeliği perspektifi bulunmadığına dikkat çeken Merz, Türkiye ile ilişkiler konusunda İngiltere ile yapılan ticaret anlaşmasının belli ölçüde örnek alınabileceğini belirtti.





2020 Ocak ayında AB'den resmen ayrılan Britanya, 1 Ocak 2021 itibarıyla AB iç pazarı ve Gümrük Birliği’nden de çıkmıştı.





Brüksel ve Londra arasında ticaret ve ortaklık anlaşması üzerinde uzlaşmaya varılmıştı. Anlaşma uyarınca Britanya ile AB arasında mal ticaretinde gümrük ve miktar kısıtlamaları olmayacak.





İngiltere, Türkiye'yle imzalanan anlaşmanın, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç’in ardından beşinci büyük ticaret anlaşması olduğunu duyurmuştu.



