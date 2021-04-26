Almanya'dan aşılılara ve virüsü atlatanlara kolaylık

Hükümet, Corona enfeksiyonu olduktan sonra iyileşenlerle birinci ve ikinci aşıyı olanlar için daha fazla özgürlük tanıyan bir düzenleme getirmeyi hedefliyor. Pazartesi günü Angela Merkel ve eyalet başbakanları arasında yapılacak toplantıda ele alınacak düzenleme, yaz tatiline yönelik planları olanların da daha serbest hareket edebilmesi için yeni bir süreci başlatacak.

Taslağa göre Corona'yı atlatarak tamamen iyileşenler veya ikinci aşılarını yaptıranlar, süren kısıtlamalar konusunda belirli kolaylıklara sahip olabilecek.

Alman medyasında "yeni özgürlük" olarak tanımlanan uygulama, hastalananların iyileştikten sonra geriye dönük 28 günü kapsayan negatif PCR testi sunmaları veya ikinci aşılamadan 14 gün geçtikten sonra başlayacak. Bu süreler tamamlandıktan sonra söz konusu kişiler, kısıtlama kurallarından muaf tutularak, test yaptırmadan iş yerlerine, mağazalara ve lokantalara girebilecek, yaşlı ve bakım yurtlarını da ziyaret edebilecek.

Yurtdışı dönüşü karantinanın kalkması Türkiye için söz konusu değil





Sokağa çıkma kısıtlamalarında da bu kişilere kolaylıklar tanınması öngörülüyor. En önemli değişiklik ise ülkeye girişteki karantina ve test zorunluğu kurallarında olacak. Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onaylanan ve AB içinde izin verilen aşılarla aşısı yapılanlar ve iyileşenlerin daha serbest seyahat etmesi planlanıyor.





Uygulamanın yürürlüğe girmesi durumunda söz konusu kişiler, yurtdışından dönüşlerinde karantinaya girmeyecek. Ancak bu olanak, virüsün mutant varyasyonunun görüldüğü veya Türkiye gibi riskli ülkeler listesinde yer alanlar için geçerli olmayacak. Türkiye’ye seyahat edenlerin yolculuklarına en fazla 72 saat kala PCR testi yaptırmaları gerekiyor, Almanya’ya dönüşlerinde ise 10 gün karantinada kalmak zorundalar.





"Başka devletlerin kullandığı aşıları da tanımamız gerekiyor"





Siyasi çevrelerden gelen talepler, bu konuda da esnekliğe gidelebileceğini gösteriyor. Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, "Normalleşebilmek için pratik çözümlere ihtiyacımız var. Uluslararası aşılama projelerinde ortak çalışarak, başka devletlerin kullandığı aşıları da tanımamız gerekiyor" dedi. Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, aşı olanlara seyahatlerde öncelik tanınması gerektiğini belirterek, "İki kez aşı olanlar için yakın zamanda test ve karantina zorunluluğunu kaldıracağız" şeklinde konuştu.





Alman Hava Taşımacılığı Birliği Başkanı Matthias von Randow, "Aşı olanlara ve iyileşenlere kolaylık sağlanmak bir ayrıcalık değil. Hangi ülkede olursa olsun, aşı olanlara yönelik kısıtlamaları kaldırarak özgürlüklerini geri vermek durumundayız. Başka bir ülkede bizim listemizde bulunmayan bir aşı olduğu için bir kişiyi döndüğünde karantinaya almak haksızlık anlamına gelir" dedi. Almanya’da şu ana kadar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşıları yapılıyor.





Aşıda öncelik sırası uygulaması Haziran'dan itibaren kaldırılabilir





Aşılamanın hızlanması amacıyla aşı için öncelik sıralamasının önümüzdeki Mayıs sonunda kaldırılması da bekleniyor. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı önceliğinin Haziran'dan itibaren kaldırılabileceğini açıklamıştı. Aşı merkezlerinin ve aile hekimlerinin yanı sıra uzman doktorların da aşı hizmeti vermeye başlaması ile aşı sıralamasına gerek olmayacağı haber veriliyor.





Almanya’da şu anda günde ortalama 700 bine yakın aşılama yapılıyor. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre ülkede Ocak ayından bu yana toplam 25 milyon 500 bin aşı yapıldı. Aşıların yüzde 23,4’ü ilk aşı olarak kayıtlara geçerken, nüfusun yüzde 7,2'sine ikinci aşı da yapıldı. Sağlık uzmanları, önümüzdeki haftalarda 50 milyonu Pfizer-BioNTech olmak üzere toplam 80 milyon yeni doz aşının teslim alınacağı ve Haziran ayı sonunda en azından tek doz aşı olanların sayısının 30 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.