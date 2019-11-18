Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan askeri harcama ile ilgili yeni karar /18 Kasım 2019 21:50

Almanya'dan askeri harcama ile ilgili yeni karar

Almanya'dan askeri harcamalar konusunda yeni bir adım geliyor. Ülkede söz konusu harcama kaleminin 50 milyar avroya yükseltilmesi planlanıyor.

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ABD Başkanı Trump, son NATO zirvesinde diğer ülkelerin askeri harcamalarının yeterince yüksek olmadığını söylemiş ve bu konuda özellikle Almanya’nın üzerine gitmişti. Almanya askeri harcamalarını 50 milyar avroya çıkaracağını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, askeri harcamalarını 2020’de 50 milyar avroya çıkaracağını söyledi. Açıklama NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıldönümü için Londra’da düzenlenecek zirveden bir gün önce geldi.

Bir savunma bakanlığı sözcüsü, "2019 için 47,9 milyar NATO harcaması yaptık" dedi.

Sözcü, "Gelecek yıl için bu harcamaların gayri safi yurtiçi hasıladan 50,3 milyar veya yüzde 1,42 oranında olacak" dedi.

Almanya, ABD Başkanı Trump tarafından harcama hedeflerini yerine getirmediği için eleştirilmişti. Trump bu iddialarını birkaç ay önce “Almanya'nın NATO'ya borcu vardır” çıkışıyla yinelemişti.

Almanya'nın Rusya'ya petrol ve doğalgaz için milyarlar ödediğini ancak GSYH'sinin sadece yüzde 1'den biraz fazlasını savunmaya harcadığını söyleyen Trump NATO zirvesinde şunları kaydetmişti:

"Biz Almanya'yı koruyoruz, Fransa'yı koruyoruz, bütün bu ülkeleri koruyoruz ve sonra pek çok ülke gidiyor ve Rusya'nın cebine milyarlarca dolar ödemeyi kabul ettikleri boru hattı anlaşmaları imzalıyorlar."

Trump bu sözlerden sonra "Almanya'nın Rusya'nın esiri" olduğunu iddia etmişti.
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